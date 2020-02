Guide du personnage et du casting d’Altered Carbon Season 2

Takeshi Kovacs revient avec un nouveau visage Carbone altéré saison 2, et nous avons mis en place un casting complet et un guide des personnages pour la deuxième sortie de la série Netflix. Reprenant trente ans après les événements de la saison 1 et se déroulant sur la planète natale de Takeshi, Harlan’s World, Altered Carbon saison 2 regorge de nouveaux personnages – ainsi que de vieux personnages avec de nouveaux visages.

Adapté pour la télévision par Laeta Kalogridis des romans de Richard K. Morgan, Altered Carbon se déroule dans un avenir où les humains ont utilisé la technologie pour vaincre la mort elle-même. À la naissance, tous les humains ont un disque appelé “pile” installé au sommet de leurs épines, où leur esprit et leurs souvenirs sont stockés. Si une personne est tuée, sa pile peut simplement être retirée et placée dans un nouveau corps, ou «manche». Le protagoniste de la série, Takeshi Kovacs (joué par Joel Kinnaman dans la saison 1 et Anthony Mackie dans la saison 2) faisait autrefois partie d’un groupe de résistance qui croyait que l’immortalité avait un effet corruptrice sur l’humanité et voulait rétablir l’équilibre naturel de la vie et décès.

Dans Altered Carbon season 2, Takeshi cherche son ancien amant et fondateur de la résistance, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), qui est en quelque sorte revenu après avoir été présumé mort pendant près de 300 ans. En chemin, il se fait de nouveaux amis – et des ennemis également. Voici notre guide des acteurs et des personnages de Altered Carbon season 2.

Anthony Mackie comme Takeshi Kovacs

À la fin de la saison 1 d’Altered Carbon, Takeshi a été récompensé en faisant effacer son casier judiciaire et en recevant suffisamment d’argent pour commencer une nouvelle vie pour lui-même. Cependant, il a également appris que la pile de Quell avait survécu et était toujours quelque part dans l’univers. Après avoir rendu son corps emprunté, il a traversé une série de looks différents, mais finit par porter une manche de combat d’élite avec des astuces très cool, y compris des réflexes améliorés et une guérison rapide. Mackie est surtout connu pour avoir joué Falcon Sam Wilson alias Falcon dans l’univers cinématographique Marvel.

Renée Elise Goldsberry en tant que fauconnier Quellcrist

Quell était l’inventeur original des piles, utilisant la technologie extraterrestre récupérée pour offrir aux humains une vie potentiellement éternelle. Elle est venue regretter ce qu’elle avait fait et a mené une résistance contre l’ordre nouvellement établi. Quell aurait été tuée lors d’une attaque contre Stronghold, la base de résistance de la colonie de Harlan’s World … mais on dirait qu’elle est de retour. Goldsberry a récemment joué dans le drame acclamé par la critique Waves.

Simone Missick comme Trepp

Un chasseur de primes qui porte un corps de synthé et a dans sa tête des implants cybernétiques très utiles appelés bobines. Trepp est embauché pour retrouver Takeshi Kovacs pour un emploi, mais finit par se retrouver à contrecœur mêlé à sa recherche de Quell. Malgré son extérieur difficile, Trepp a de forts attachements à ses proches et valorise leur vie au-dessus de tout chèque de paie. Missick est surtout connue pour jouer Misty Knight dans la série Marvel Luke Cage, Iron Fist et The Defenders.

Chris Conner comme Poe

Poe est une IA basée sur l’apparence et la personnalité d’Edgar Allan Poe, qui dirigeait un hôtel à thème appelé The Raven Hotel à Bay City. Il a failli être tué à la fin de la saison 1 et souffre de graves problèmes dans la saison 2 qui provoquent des pertes de mémoire. Takeshi transporte l’émetteur de Poe avec lui depuis trente ans, Poe aidant à la recherche de Quell. Conner est surtout connu pour avoir joué le journaliste Jeffrey Toobin dans The People v.O.J.Simpson: American Crime Story.

Torben Liebrecht en tant que colonel Ivan Carrera

Le chef d’une force de combat prétorienne d’élite appelée The Wedge, le colonel Carrera est sur Harlan’s World pour aider à une guerre entre le gouvernement et un groupe de quellistes. Ses motivations sont en contradiction avec celles du leader de la planète, Danica Harlan, qui veut protéger les précieuses ressources du monde de Harlan du Protectorat. Carrera partage une histoire importante avec Takeshi et est déterminé à le traquer. Liebrecht a joué aux côtés de Ben Kingsley et Oscar Isaac dans le drame historique Operation Finale 2018.

Altered Carbon Season 2 Supporting Cast

Will Yun Lee en tant que Takeshi Kovacs Prime – Le corps d’origine de Takeshi Kovacs.

Lela Loren comme Danica Harlan – L’actuel leader de Harlan’s World.

Dina Shihabi comme Dig 301 – Un archéologue IA qui se porte volontaire pour aider Poe.

James Saito comme Tanaseda Hideki – L’un des fondateurs de Harlan’s World et une vieille connaissance de Takeshi’s.

Oliver Rice comme pierre – Le bras droit de Danica Harlan.

Sharon Taylor comme Myka – La femme de Trepp, un archéologue devenu barman.

Orlando Lucas comme TJ – Le fils de Trepp, qui a été relancé après la mort de son corps d’origine.

Michael Shanks comme Horace Axley – L’un des fondateurs de Harlan’s World, qui recrute Takeshi pour un travail de protection.

Sen Mitsuji en tant que Tanaseda Yukito – L’arrière-petit-fils de Tanaseda Hideki.

Alessandro Juliani comme Jack Soul Brasil – Le fondateur des Renouncers et le créateur du monde IA qu’ils habitent.

Matt Ellis en tant que Joshua Kemp – Le leader du soulèvement sur le monde de Harlan.

David Cubitt comme Dugan – L’un des fondateurs de Harlan’s World.

Neal McDonough en tant que Konrad Harlan – Le père de Danica et l’un des fondateurs de Harlan’s World.

Jihae en tant que chanteur de salon Kovacs – La pochette que Takeshi habite quand Trepp le trouve sur Maghda Prime.

Hayley Law en tant que Lizzie Elliot – Une jeune femme traumatisée que Poe a aidé sur son chemin de rétablissement.

Daniel Bernhardt comme Jaeger – L’officier du CTAC qui a recruté Takeshi, puis l’a arrêté.

Dichen Lichman en tant que Reileen Kawahara – La sœur de Takeshi, qu’il a tué lors de la saison 1.

Martha Higareda comme Kristen Ortega – Un officier du service de police de Bay City. Takeshi habitait le corps de son amant, Elias Ryker, dans la saison 1.

Ato Essandoh en tant que Vernon Elliot – Le père de Lizzie et un ancien allié de Takeshi.

