Guillaume Canet et Gilles Lellouche seront les Astrix et Oblix de «Astrix & Oblix: L’Empire du Milieu» (en espagnol “The Silk Road”), le nouveau film en image réelle inspiré des personnages célèbres créés par Ren Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin) à la fin des années 50.

Dans le même temps, Canet sera en charge de diriger cette production d’Alain Attal (Tresor Films) et Jerome Seydoux (Path) budgétisés en attention, 72 millions de dollars qui partent d’une histoire originale que Canet a développée et a également écrit avec Philippe Malines et Julien Herv.

Cette nouvelle aventure cinématographique s’articule autour de la fille unique de l’empereur chinois Han Xuandi, qui s’échappe des griffes d’un prince pcaro et s’enfuit en Gaule à la recherche de l’aide de deux braves guerriers, nommés Astrix et Oblix, qui également Nous savons tous qu’ils ont des “super pouvoirs” grâce à une potion magique.

Compte tenu de l’intrigue du film, ainsi que de son budget élevé, ses managers recherchent désormais des partenaires qui transformeront cette superproduction française en coproduction entre la France et le pays asiatique précité.

L’idée est toujours la même dans ces cas: pouvoir tourner une partie du film en Chine et y sortir comme s’il s’agissait d’une production locale, en plus de couvrir une partie d’un investissement aussi élevé. Encore plus si l’on tient compte du fait que le film de la franchise qui a le plus récolté pour l’instant dans le monde entier est «Astrix et Oblix: Mission Cléopâtre» (2002), avec 108 millions de dollars.

Sous le titre international de «Astérix et Obélix: la route de la soie», c’est le cinquième film en image réelle inspiré des célèbres personnages de cmic, ainsi que le premier dans lequel on ne verra pas Grard Depardieu donner vie au mythique Oblix.

Pd. Rappelons que Canet et Lellouche ont déjà pu les voir ensemble devant les caméras à la fois dans ‘Petits mensonges sans importance«comme dans sa suite publiée l’an dernier»,Petits mensonges pour être ensemble», écrit et réalisé par Canet lui-même.