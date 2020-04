Guillermo del Toro pense qu’aucun autre film Hellboy ne peut être tourné

Il ne semble pas y avoir de bonnes nouvelles pour les fans de Hellboy, surtout pour ceux qui ont aimé les adaptations de Guillermo del Toro. Le réalisateur pense qu’aucun autre film ne peut être tourné sur ce personnage.

Pour beaucoup de gens, les films de Hellboy réalisé par Guillermo del Toro ils sont parmi ses adaptations préférées de bande dessinée et même pour certains, ils se classent parmi ses emplois de réalisateur préférés. En fait, même dans un récent fil Twitter, le réalisateur lui-même a reconnu que Hellboy “C’est dans mon top 5 des meilleurs (films) que j’ai réalisé.”

Et c’est que bien que plusieurs années se soient écoulées depuis la première de Hellboy et sa suite Hellboy II: L’armée d’or, les deux restent des produits uniques et selon leur propre directeur simplement ils ne pouvaient pas être reproduits dans le contexte actuel. En una réflexion sur Twitter sur son travail avec Hellboy, Guillermo del Toro a déclaré qu’il ne serait pas possible de finaliser le film ou sa suite au milieu de 2020. Bien que la première adaptation du personnage ait mis du temps à atteindre le cinéma, le réalisateur de La Forma del Agua Il soutient que les choses étaient différentes à l’époque.

Ben a été tellement impressionné par ces chiffres qu’il a fait de Hellboy l’un des tout premiers flous de Columbia Pictures. Autant que je me souvienne, le nombre de vidéos à domicile a dépassé celui du cinéma. – Guillermo del Toro (@RealGDT) 27 avril 2020

Tout s’est-il effondré?

“Ce qui a permis aux deux films d’exister, c’est parti”, Le réalisateur a écrit dans un tweet à propos d’un article notant que Hellboy II “venait de manquer le boom des super-héros”.

“La performance du DVD (et) Bluray du premier Hellboy était énorme,” Ajouta Guillermo del Toro. “Tellement gros que Ben Feingold en Colombie s’est consacré au développement de la suite. Ben était tellement impressionné par ces chiffres qu’il a fait de Hellboy l’un des premiers flous de Columbia Pictures. Pour autant que je me souvienne, le nombre de vidéos personnelles a dépassé le box-office. »

–À la fin du 20e siècle. Il y a eu une collision entre DARK CITY et BLADE qui, d’une manière ou d’une autre, a ouvert la voie, via Anime, à MATRIX pour exploser dans le monde. – Guillermo del Toro (@RealGDT) 27 avril 2020

Selon Box Office Mojo, Hellboy a levé près de 100 millions de dollars au box-office et bien que les chiffres du marché intérieur gérés par Guillermo del Toro soient moins clairs, il est indéniable que beaucoup de gens ont connu l’adaptation loin du cinéma.

