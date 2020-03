‘Guns Akimbo’ – Radcliffe en feu

“Film troublant prophétique avec un humour noir et une violence ouverte combinant suspense et science-fiction. Dans ce film, un développeur de jeux vidéo (Daniel Radcliffe) participe à un duel illégal en direct.”

Voici la description de Prime Video de “ Guns Akimbo ”, le nouveau hooligan écrit et réalisé par Jason Lei Howden, responsable en 2015 d’un “ Deathgasm ” dont un serveur a également eu l’occasion de profiter, entouré de pairs, dans un cadre aussi propice à ce type de “films de bro” qu’il est et continue d’être le festival de Sitges.

Vive le festival de Sitges.

Et longue vie aussi à Daniel Radcliffe, un acteur généralement recommandé (du moins, sous certaines conditions spécifiques d’utilisation). Miles, son personnage dans “ Guns Akimbo ”, est un expert pour fuir absolument tout … tout le contraire de Radcliffe, le brave, qui prend évidemment sa carrière cinématographique comme un moyen de profiter de la vie.

‘Guns Akimbo’ pourrait être considéré comme une production à mi-chemin entre ‘Crank’ et ‘Gamer’: il n’est pas aussi fou et brun que le premier, bien qu’il ne soit pas aussi décaféiné et effiloché que le second non plus. Deux références possibles pour jauger à quoi s’attendre du nouveau du responsable du ‘Deathgasm’: Une autre ode honnête aux loisirs et au socio-festif.

Un film avec lequel Daniel Radcliffe démontre une fois de plus, ce qui a été dit, qu’il continue au pied de la canette pour le plaisir. Et c’est précisément ce que propose le film lui-même, amusant sans préjugé ni charge de conscience. Un passe-temps “cool” et “cool” fou, aussi plein de mouvement et de visuel s’épanouit qu’il s’est avéré et en grande partie superficiellement amusant.

Un de “ces films” très appréciés de Sitges, à voir entouré d’un bon ami et meilleur spectateur, de pouvoir être reconnaissant de l’estomac et de boucler une image aussi bucolique, avec une bière toujours à la main. Un de “ces films” pour se laisser aller, et pour le regarder tout aussi sûrement, Daniel Radcliffe le fait.

