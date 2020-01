Gwyneth Paltrow a de nouveau oublié qu’il était dans Spider-Man

Gwyneth Paltrow Il l’a encore fait. Ce n’est pas la première fois que l’actrice oublie qu’elle faisait partie d’un film de Marvel, cette fois il l’a fait avec Spider-man et les utilisateurs d’Instagram ont rafraîchi sa mémoire.

Bien sûr, nous avons tous des moments de mauvaise mémoire, mais Gwyneth Paltrow Il a déjà joué dans quelques-uns. L’actrice, qui a fait partie de grands films de la Univers cinématographique Marvel, a oublié qu’il a participé au film de Spider-man de Tom Holland

Récemment Gwyneth Paltrow a laissé un commentaire sur le compte instagram de Man Repeller, qui a présenté une image de Zendaya portant un cuirassé conçu par Tom Ford. À une occasion, Paltrow portait le même look sur la couverture du magazine Harper’s Bazaar.

La chose frappante à propos de cette publication sur Instagram est que l’actrice a déclaré très heureuse: “Dieu merci, je peux dire que j’ai quelque chose en commun avec Zendaya”, faisant allusion au fait que les deux utilisaient les mêmes costumes.

Mais ils ont agi ensemble!

Encore une fois, la mémoire a échoué à nouveau Gwyneth Paltrow puisque les deux ont agi ensemble Spider-Man: Retrouvailles, film dans lequel Zendaya a fait ses débuts en tant que compagnon de Peter Parker

Comme prévu, les utilisateurs du réseau social n’ont pas ignoré ce commentaire. L’écrivain Ira Madison III a écrit (et a été soutenu par plus de 300 utilisateurs): “Gwyneth … vous êtes tous deux dans Spider-Man.” A quoi Gwyneth Paltrow a répondu: “SOMMES-NOUS VRAIMENT ???”

Ce n’est pas la première fois que Gwyneth Paltrow, qui a révélé qu’il pouvait se retirer de la comédie, il oublie qu’il faisait partie de l’UCM et de Spider-Man. En octobre 2019, il a juré à son co-star Jon Favreau qui ne fait pas une apparition dans Spider-Man: Homecoming. Lorsqu’il était dans l’émission Jimmy Kimmel, l’animateur a posé des questions sur cette décision et l’actrice a expliqué: «Je me suis perdu! Il y a tellement de ces merveilleux films Marvel interconnectés que je pensais que je faisais un film Avengers, mais ce n’était pas le cas. “

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.