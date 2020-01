Gwyneth Paltrow semble oublier qu’elle était dans Spider-Man … encore

Gwyneth Paltrow a encore une fois oublié qu’elle était Spider-Man: Retrouvailles. Ce n’est pas la première fois que Paltrow oublie qu’elle était dans Spider-Man: Homecoming, non plus. Lors de l’émission de cuisine Netflix de la co-star Jon Favreau, The Chef Show, Paltrow a nié avoir été dans des films de Spider-Man jusqu’à ce qu’elle montre un clip de ses scènes dans Homecoming. Après avoir vu la scène, elle a apparemment été surprise d’apprendre qu’il s’agissait de Spider-Man et non d’un film Avengers différent. Paltrow a peut-être oublié l’un des nombreux films MCU dans lesquels elle était en tant que personnage secondaire, mais elle a également oublié des co-stars entières, y compris Tom Holland qui joue Spider-Man et aurait été navré de découvrir qu’elle avait oublié qu’ils travaillaient ensemble.

Paltrow a également oublié Sebastian Stan qui incarne Bucky Barnes, alias le soldat d’hiver, et elle semble avoir oublié non seulement Stan mais le nom de son personnage. Dans une interview avec Elle, Paltrow a expliqué qu’elle n’arrêtait pas d’oublier dans quels films MCU elle était en raison des calendriers de production qui se chevauchaient et de la similitude générale de son rôle d’un film à l’autre. Cependant, cela n’explique pas pourquoi elle oublie des co-stars entières, y compris Samuel L. Jackson. Comment quelqu’un oublie Samuel L. Jackson est inconnu.

C’est arrivé à nouveau, cette fois sur Instagram mais remarqué par Buzzfeed. Paltrow a commenté une photo de Zendaya dans un haut rose sculpté disant qu’ils avaient finalement quelque chose en commun, car Paltrow portait le même haut pour sa photo qui sera sur la couverture du Harper’s Bazaar du mois prochain. Cependant, Zendaya a joué dans Spider-Man: Homecoming en tant que MJ, l’un des camarades de classe de Peter Parker, ce qui signifie qu’elle et Paltrow avaient déjà quelque chose en commun.

Bien que Paltrow et Zendaya étaient tous les deux dans Spider-Man: Homecoming, ils n’ont pas vraiment partagé le temps d’écran. Cependant, ni l’un ni l’autre ne sont insignifiants pour l’intrigue. On pourrait espérer que finalement quelqu’un aiderait Paltrow à garder une trace des films de super-héros dans lesquels elle a été et avec quelles co-stars. L’oubli de la part des stars n’a rien de nouveau à Hollywood bien sûr et est même devenu un trope en se moquant des célébrités. Ne pas se souvenir de tout le monde n’a pas besoin d’indiquer de la méchanceté ou un manque d’attention.

Bien sûr, il y a eu de nombreuses suggestions selon lesquelles Paltrow pourrait vouloir cesser d’agir dans la franchise MCU. Elle semble toujours le faire, bien que son rôle potentiel dans Spider-Man: loin de chez soi ne soit jamais arrivé à l’écran. La demande incroyable de respecter de nombreux calendriers de production qui se chevauchent sur différentes parties d’un scénario long et complexe peut être une des motivations. Encore, Spider-Man: Retrouvailles semble être devenu un angle mort particulièrement difficile pour Gwyneth Paltrow.

