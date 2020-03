Hailey Kilgore interprété comme un jeune juke-box dans Power Book III: Raising Kanan – Blackfilm

Hailey Kilgore, nominée aux Tony Awards 2018 pour sa performance dans la comédie musicale de Broadway Une fois sur cette île, a rejoint le casting de la série Starz Power Book III: Raising Kanan. Elle jouera Jukebox, un personnage représenté dans la série Power originale par Anika Noni-Rose.

Kilgore a reçu une nomination Tony (Meilleure performance d’une actrice dans un rôle principal dans une comédie musicale) pour sa performance en tant que Ti Moune dans Once On This Island. Elle est revenue sur The Village de NBC et sera bientôt vue dans la série d’anthologie Apple + Amazing Stories, en première ce mois-ci.

Jukebox est décrit comme «une adolescente à l’esprit vif, farouchement indépendante et forte» et confidente du personnage principal Kanan. «Ils se cachent mutuellement et se soutiennent toujours. Jukebox est déterminé à se forger son propre chemin, à abandonner et à bousculer pour gagner de l’argent pour lancer sa carrière musicale. »

Kilgore rejoint le casting annoncé précédemment Patina Miller, Mekai Curtis et Omar Epps.

Power Book III: Raising Kanan est produit par le créateur de la série originale Courtney A. Kemp à travers son entreprise Fin de l’épisode et Curtis “50 Cent” Jackson grâce à son G-Unit Film and Television. Sascha Penn sert de créateur, showrunner et producteur exécutif. Les producteurs exécutants sont également Mark Canton à travers son Atmosphere Entertainment MM, End of Episode’s Chris Selak et Danielle DeJesus, Shana Stein, Bart Wenrich et Kevin Fox, avec Rob Hardy exécutif produisant et réalisant l’épisode de la première. Lionsgate TV produit la série pour Starz.