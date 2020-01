Halloween: pourquoi John Carpenter n’a pas fait de camée dans la suite de Rob Zombie

John Carpenter’s Halloween est un film d’horreur qui est resté pertinent pendant des décennies, mais il y avait beaucoup de controverse dans la communauté de l’horreur lorsque Rob Zombie a brièvement repris la franchise.

Halloween de John Carpenter effraie le public depuis 1978 et le réalisateur n’avait aucune idée qu’il ne créerait pas simplement l’une des icônes d’horreur les plus mémorables, mais il lancerait toute une franchise et aiderait à insuffler une nouvelle vie au genre slasher. Certes, les suites d’Halloween ont connu des rendements décroissants, mais la franchise a pris des pivots intéressants, ce qui explique en partie la production de ces films. L’un des moments les plus intéressants de la franchise Halloween a été le mandat de Rob Zombie avec la propriété.

Connexes: Rob Zombie’s Halloween 2 copié accidentellement John Carpenter

Halloween et Halloween II de Zombie de 2007 et 2009 ont pris le cadre du film de Carpenter, mais sont allés beaucoup plus loin dans l’enfance et la trame de fond de Michael, ainsi que dans l’état mental fracturé de Laurie. Les films étaient des redémarrages controversés du personnage de Michael Myers, mais Rob Zombie a définitivement apposé son propre cachet sur la franchise. L’une des traditions de Rob Zombie dans ses films est qu’il aime inclure des icônes d’horreur dans des capacités limitées. Cela équivaut généralement à un œuf de Pâques amusant pour les fans d’horreur. Cependant, il y avait un caméo pour les films d’Halloween de Zombie qu’il ne pouvait pas sécuriser.

Peut-être comme un clin d’œil à Alfred Hitchcock, John Carpenter a fait des camées sournois dans plusieurs de ses propres films. Beaucoup de camées de Carpenter sont sans importance, comme le travail de voix mineur dans Dark Star, They Live et Halloween (il est la voix de Paul Freedman, le petit ami d’Annie), ou apparaissant en arrière-plan dans Big Trouble in Little China et The Thing. Même son rôle dans Village of the Damned fait tourner le dos au réalisateur pour sa brève apparition. Le plus flagrant d’entre eux se trouve dans son film d’anthologie, Body Bags, où il joue le maître de cérémonie du film Cryptkeeper. Cependant, Carpenter fait également une petite apparition dans Le garçon qui pourrait voler de Nick Castle, remboursant vraisemblablement la faveur de son travail dans Halloween en tant que forme. Carpenter apparaît également de manière surprenante dans l’image parodique, Le silence des jambons, et dans le court métrage, The Puppet Man, qui rend hommage à sa filmographie et à son style.

Les camées ne sont pas des choses courantes pour Carpenter, mais il les a faites, surtout dans son propre travail, donc apparaître dans la version d’un autre réalisateur d’Halloween ne serait pas hors de question. Ce serait au moins sur la marque avec la passion du réalisateur pour le genre d’horreur. Malgré cela, lorsque Zombie a demandé à Carpenter d’apparaître dans Halloween II, Carpenter a rejeté son offre. Le licenciement de Zombie par Carpenter est allé jusqu’à devenir une querelle, même si elle aurait pu être fondée sur un malentendu. Zombie lui avait parlé de l’accueil froid de Carpenter et de ses idées concernant Halloween lorsque le réalisateur était venu le voir en 2007. Carpenter, cependant, insisterait plus tard qu’il n’essayait pas d’être impoli avec Zombie, mais lui avait plutôt dit de faire le film lui-même et n’ayez pas peur d’aller dans sa propre direction avec lui. Ce genre d’angle n’inclurait probablement pas des choses comme les apparitions du réalisateur du film original.

Même si Carpenter et Zombie n’étaient pas d’accord sur la décision de Zombie de remplir fortement les blancs du passé de Michael, la hache de guerre a depuis récemment été enterrée entre eux deux et ils ont réussi à laisser passer les anciens. Carpenter a prêté ses talents musicaux aux nouvelles suites d’Halloween de David Gordon Green, mais il n’est pas apparu dans Halloween (2018). Peut-être que l’approbation de Carpenter des nouveaux films pourrait entraîner une brève apparition dans Halloween Kills ou Halloween Ends.

Plus: Pourquoi Rob Zombie détestait faire ses films d’Halloween