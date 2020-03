Halo: The Master Chief Collection: Où trouver tous les crânes cachés

Halo: la collection Master Chief est le rêve de tout fan de Halo devenu réalité. Il comprend quatre jeux regroupés dans un seul package, offrant la possibilité de revivre le début de l’histoire de Master Chief. Il y a une tonne à trouver et à collecter tout au long des jeux, y compris des crânes cachés.

Les crânes peuvent être collectés au cours des trois premiers jeux de la collection: Halo: Combat Evolved, Halo 2 et Halo 3. Ils offrent des bonus et des avantages de gameplay dont les joueurs peuvent profiter. Il y a au total 41 crânes qui peuvent être localisés dans ces trois titres.

Voici un guide pour trouver tous les crânes cachés dans Halo: The Master Chief Collection. Avertissement de spoiler pour Halo: The Master Chief Collection à venir.

La première entrée de la franchise comprend 13 crânes qui peuvent être trouvés et localisés. Voici où les trouver et ce qu’ils font:

Pilier d’automne – Crâne de fer: Dans le chapitre d’ouverture, après que les joueurs soient sortis du cryo-tank, ils peuvent aller au fond de la salle derrière un ensemble de conteneurs. Le crâne de fer fait revivre les joueurs tués en coopération en se réinitialisant à leur dernier point de sauvegarde. Si un joueur meurt en solo, le niveau redémarre.

Arrivée sur Halo – Mythic Skull: Dans le deuxième chapitre, après que les joueurs soient arrivés sur Halo, ils doivent s’aventurer vers une cascade située au loin. Une fois arrivés, le crâne mythique sera situé à droite de la cascade. Le crâne mythique donne aux joueurs un défi en doublant la santé de l’ennemi Covenant et en accordant à tous les sentinelles des boucliers d’énergie.

Arrivée sur Halo – Boom Skull: Au cours de la même mission, les joueurs acquerront un Phacochère qu’ils pourront utiliser pour traverser les terres du Halo. Après avoir acquis le véhicule, les joueurs doivent s’aventurer sur le côté droit d’une falaise près d’une grotte de formation artificielle. Le crâne de boom est situé près du deuxième arbre près de la grotte. Le crâne de boom provoque des explosions pour doubler leur rayon de dégâts.

Vérité et réconciliation – Crâne étranger: Ce sera une trouvaille relativement facile. Les joueurs ont juste besoin de regarder derrière la porte d’où sort le troisième groupe de chasseurs et le crâne sera là. Le crâne étranger empêche les joueurs de choisir et d’utiliser des armes Covenant.

Cartographe silencieux – Crâne de famine: Au début de la mission, les joueurs doivent immédiatement se retourner pour marcher le long de la plage pour trouver un plateau avec une rampe. Le sommet de la rampe est l’endroit où se trouve le crâne de famine. Le crâne de famine fait en sorte que toutes les armes que les joueurs récupèrent des ennemis ne conservent que la moitié de leurs munitions.

Cartographe silencieux – Crâne de bandana: Dirigez-vous vers le bâtiment de sécurité pour entrer dans une pièce avec un hologramme. Sortez de la salle et sautez à la grenade au niveau supérieur et le crâne de Bandanna sera là. Le crâne de Bandanna accorde des munitions infinies aux joueurs mais désactive le score de campagne.

Assaut sur la salle de contrôle – Crâne de brouillard: Pendant la mission, les joueurs traverseront plusieurs ponts. Après avoir traversé le premier et pris un ascenseur au rez-de-chaussée où le crâne de brouillard sera situé sur une plate-forme surélevée entourée d’un brouillard que les joueurs devront sauter par-dessus. Le crâne de brouillard désactive le tracker de mouvement, les joueurs devront donc être très vigilants pour approcher les ennemis.

Assaut sur la salle de contrôle – Crâne défectueux: En entrant dans le tunnel et en arrivant dans une grande pièce, il y aura un tuyau en dessous qui s’étend jusqu’aux profondeurs du gouffre. Le crâne de dysfonctionnement est au bout de ce tuyau. Son effet désactive un élément aléatoire du HUD chaque fois que les joueurs réapparaissent.

343 Guilty Spark – Crâne de récession: Au début de la mission, les joueurs doivent se retourner et se diriger vers le coin. Le crâne de récession sera situé derrière un arbre. Cela rend les tirs doublant leurs munitions, ce qui oblige les joueurs à être extrêmement prudents avec leur nombre de munitions.

La bibliothèque – Black Eye Skull: Au premier étage au début du niveau, les joueurs devront sauter à la grenade dans le dernier évent du mur avant d’entrer dans une autre pièce. Le crâne de l’œil noir est là et sa capacité ne recharge les boucliers des joueurs qu’après avoir frappé les combattants ennemis.

La bibliothèque – Eye Patch Skull: Au lieu de saisir l’index dès le départ, les joueurs devraient prendre leurs distances et faire le tour de l’index. Le crâne Eye Patch est situé derrière lui. L’effet du crâne désactive la visée automatique pour toutes les armes.

Deux trahisons – Piñata Skull: Pendant l’apogée de la mission, les joueurs doivent attraper un vaisseau Banshee pour voler et atterrir au sommet du tunnel. Le crâne de Piñata s’y trouve. Il donne aux joueurs la possibilité de collecter des grenades après avoir frappé des ennemis.

The Maw – Grunt Birthday Party Skull: Après avoir utilisé le Phacochère pour se rendre au pont, le joueur doit garer son véhicule devant la poutre droite. Ils doivent ensuite sauter sur la poutre et saisir le crâne de l’extrémité de la poutre. Le crâne de fête d’anniversaire Grunt provoque des grognements ennemis à pulvériser des confettis après avoir été tué par un tir à la tête.

Halo 2 a 15 crânes cachés qui peuvent être trouvés. Contrairement à son prédécesseur, cependant, une majorité ne peut être trouvée que sur la difficulté Légendaire. Voici tous les crânes et ce qu’ils font:

The Armory -Whuppopotamus Skull – Légendaire uniquement: Au début du niveau, le sergent attendra que les joueurs entrent dans un ascenseur et ils doivent le faire attendre quelques minutes. Après avoir dit: “Est-ce que ça aiderait si je disais s’il vous plaît?” et seulement après cela, les joueurs doivent ensuite monter dans l’ascenseur pour se diriger vers le tramway et le crâne sera au sommet d’une caisse lorsque les joueurs traverseront une pièce. Le crâne de Whuppopotamus rend les ennemis de l’IA plus intelligents et efficaces et moins susceptibles de se tuer accidentellement et de tuer leurs coéquipiers avec des armes explosives.

Gare du Caire – Crâne d’orage – Légendaire uniquement: En entrant dans la grande salle après l’armurerie, les joueurs doivent sauter vers la lumière, puis vers le niveau supérieur. Ils devront renverser la poubelle pour saisir le crâne. Le crâne d’orage favorise la plupart des ennemis à leurs rangs les plus élevés, mais ne s’applique pas aux inondations de formes de combat humaines et aux marines.

Périphérie – Crâne aveugle: Au-dessus de la première porte, les joueurs entrent par le début du niveau, il y aura une lumière vers laquelle ils peuvent s’accroupir. Le saut accroupi les aidera à atteindre le toit et le crâne sera situé dans l’espace entre les deux bâtiments. Le crâne aveugle rend le HUD et les armes invisibles pour les joueurs à l’exception de l’épée d’énergie.

Périphérie – J’aurais été ton crâne de papa (IWHBYD) – Légendaire uniquement: C’est le crâne le plus difficile à trouver car il nécessite que les joueurs passent par sept points spécifiques pendant la mission. Il n’apparaîtra que si les joueurs complètent les points de contrôle d’une certaine manière, que les joueurs doivent rechercher à l’avance. Le crâne IWHBYD rend le dialogue de combat rare plus commun à entendre.

Metropolis – Catch Skull – Légendaire uniquement: Après avoir quitté les égouts, les joueurs devront se rendre à la partie la plus élevée de la structure au milieu de la zone en sautant. Ils devront ensuite sauter à la grenade vers l’arche et l’escalader jusqu’au sommet et prendre le chemin de gauche vers le crâne. Le Catch Skull permet aux alliés et aux ennemis de lancer des grenades plus fréquemment et ils lâcheront des grenades en mourant.

The Arbiter – Grunt Birthday Party Skull – Légendaire uniquement: Après avoir acheté une banshee, les joueurs doivent la faire voler jusqu’aux structures en dessous. Ils trouveront six grognements entourant le crâne et ils devront les tuer. Le crâne de fête d’anniversaire Grunt fait exploser les ennemis lorsqu’ils sont tués par un tir à la tête.

Oracle – Famine Skull – Légendaire uniquement: Après avoir terminé le long trajet en ascenseur, les joueurs devront sauter du côté opposé d’où ils sont descendus. Le crâne sera là-haut. Le crâne de famine permet aux joueurs d’armes de ramasser seulement la moitié de leurs munitions.

Delta Hero – Envy Skull – Légendaire uniquement: Il y aura un bloc qui bloque la pièce qui a deux grognements morts et deux épées à plasma. Il y a un rocher bloquant une porte que les joueurs peuvent passer en sautant sur le rocher puis sur le rebord au-dessus de la porte. Les joueurs doivent ensuite sauter à la grenade vers deux élites rouges gardant le crâne. L’envy Skull changera de cape en lampe de poche et une cape de cinq secondes aura une recharge de 10 secondes.

Regret – Assassins Skull: En quittant la télécabine pour se diriger vers une structure, il y aura un gros bloc de pierre que les joueurs peuvent grimper qui mène aux tourelles Covenant. Ensuite, ils doivent continuer à sauter les rebords pour trouver le crâne. Le crâne des assassins masque en permanence tous les ennemis et l’IA ne pourra pas les voir.

Icône sacrée – Crâne mythique – Légendaire uniquement: Il y aura une salle remplie d’un brouillard d’inondation avec une pile de caisses sur lesquelles les joueurs peuvent sauter. Au niveau supérieur suivant, le dernier trou contient le crâne. Le crâne mythique fait passer la santé et les boucliers ennemis au même niveau que la prochaine difficulté. Par exemple, facile à normal et normal à difficile.

Zone de quarantaine – Crâne de Spoutnik – Légendaire uniquement: Au début du niveau, les joueurs doivent regarder à gauche pour trouver un tunnel à l’intérieur qui mène à une falaise. Ils doivent ensuite tourner à gauche devant la falaise et continuer à marcher jusqu’à ce qu’ils atteignent une paroi rocheuse. À droite se trouve un passage étroit qui mènera les joueurs vers le crâne. Le crâne de Sputnik rend les explosions et les mêlées plus efficaces contre les objets tandis que les ennemis se retournent pour aider les joueurs à les assassiner.

Gravemind – Angry Skull – Légendaire uniquement: En sortant de la ville pendant la mission, les joueurs doivent rester sur la droite et s’aventurer le long du mur. Ils devront ensuite sauter sur le rail rouge et le crâne sera situé à l’extrémité dans un petit grav-lift. Le crâne en colère accorde aux ennemis une cadence de tir plus rapide et ils tireront plus fréquemment.

Uprising – Ghost Skull – Legendary only: Une fois à l’intérieur de l’armurerie, les joueurs devront se procurer des grenades à fragmentation qui se trouvent sur le côté droit de la pièce, puis franchir la porte à l’autre bout de la pièce. Après être sortis de la pièce, ils doivent se retourner et sauter à la grenade sur la plate-forme au-dessus de la porte pour acquérir le crâne. Le crâne fantôme rend les ennemis moins titubants.

High Charity – Iron Skull – Légendaire uniquement: À bord du grav-lift final, les joueurs devront lever les yeux et ils verront un crâne passer. Ils doivent tenir X lorsque le crâne passe pour le récupérer. Le crâne de fer rend les attaques de mêlée inefficaces contre les ennemis.

Great Journey – Black Eye Skull – Légendaire uniquement: Les joueurs devront suivre le sergent Johnson dans le Scarab jusqu’à ce qu’ils voient une salle de contrôle. Ils doivent ensuite atterrir sur la poutre et sauter immédiatement sur le mur d’angle circulaire. Les joueurs doivent ensuite marcher jusqu’au sommet qui mènera à une zone herbeuse et ils continueront jusqu’à ce qu’ils aient besoin de sauter sur le support. Il y aura alors une pente raide qu’ils devront gravir et le crâne sera au premier atterrissage. Le crâne de l’œil noir fait que les boucliers ne peuvent se régénérer qu’une fois les ennemis fondus.

Halo 3 est le dernier jeu dans lequel les joueurs pourront collecter des crânes. Il a 13 crânes qui peuvent être trouvés dans la campagne d’histoire principale et ils ne sont pas liés par le niveau de difficulté. Voici où et comment les collecter et ce qu’ils font:

Sierra 117 – Crâne aveugle: Sur le site de la première chute du navire Covenant, il y aura une falaise surplombant une fosse d’eau et le crâne sera situé sur un rocher au bord de la falaise. Le crâne aveugle désactive l’effet HUD et le graphique de l’arme.

Sierra 117 – Iron Skull: Près de la gare, le sergent Johnson est là, il y aura un pont et les joueurs pourront sauter sur les côtés puis sauter sur le côté du dépôt de train. Ils devront ensuite suivre une passerelle autour du bâtiment pour se rendre au crâne. Le crâne de fer oblige les joueurs à redémarrer la scène à leur mort.

Crows ‘Nest – Black Eye Skull: Après l’exposé du commandant Keyes, dans la même pièce, il y a un tuyau au-dessus qui abrite le crâne au-dessus et les joueurs peuvent utiliser la pièce pour y monter. Le crâne Black Eye fait des attaques en mêlée le seul moyen de recharger les boucliers des joueurs.

Crows ‘Nest – Grunt Birthday Skull: Les joueurs seront chargés de défendre la zone du hangar contre les ennemis. Après cela, il leur sera demandé de retourner à la caserne. Le crâne dans cette zone sera situé sous un couloir avec de petits tunnels d’égout. Le crâne d’anniversaire Grunt fait apparaître des confettis avec des tirs à la tête réussis.

Tsavo Highway – Tough Luck Skull: Il y aura un pipeline à ce niveau sur lequel les joueurs doivent sauter, puis par-dessus une barrière de sécurité. Le crâne sera situé sur une formation rocheuse près du support en béton du tuyau. Le crâne de chance difficile rend les ennemis capables d’esquiver chaque coup de feu et chaque grenade qui leur est lancée.

The Storm – Catch Skull: Ce crâne sera au sommet d’un silo où les joueurs affronteront des Wraiths anti-aériens. Les joueurs ont juste besoin d’utiliser un phacochère pour atteindre facilement le crâne. Le Catch Skull rend les grenades ennemies ultra rapides.

Floodgate – Crâne de brouillard: Pendant le niveau, dans la ville en ruine, il y aura un ennemi Inondé au sommet d’un bâtiment en flammes qui sautera de l’autre côté de la rue. Les joueurs ont juste besoin de tirer dessus pendant qu’il est en l’air et le crâne tombera du toit. Le crâne de brouillard supprime le radar de mouvement.

L’Arche – Crâne de famine: Le sergent Johnson chargera les joueurs de localiser la salle des cartes et ils devront suivre son vaisseau Pelican jusqu’à une structure en forme de nervure différente. Le crâne sera au-dessus de cette côte à laquelle les joueurs peuvent accéder en utilisant leur couverture déployable. Le crâne de famine permet aux armes de contenir moins de munitions.

The Ark – Cowbell Skull actuellement en vente: En progressant davantage dans le niveau, les joueurs finiront par créer cette grande salle à deux étages avec des colonnes d’énergie violettes. Le crâne est situé dans la pièce voisine vers le haut et peut être acquis en utilisant un ascenseur par gravité pour y arriver. Le crâne de cloche améliore les explosions.

Covenant – Crâne d’orage: Après avoir détruit un nœud anti-aérien, les joueurs peuvent se procurer un navire pour trouver et aider l’équipe du sergent Johnson. Il y aura un deuxième nœud anti-aérien que les joueurs pourront atteindre avec leur vaisseau qui a déjà été détruit. Les joueurs ont juste besoin d’atterrir sur le bâtiment de ce nœud et le crâne est situé sur le nez de la structure. Le crâne d’orage favorise les ennemis à leur prochain rang le plus élevé.

Covenant – J’aurais été ton crâne de papa (IWHBYD): Celui-ci est le plus difficile à acquérir de Halo 3. Cela nécessitera que les joueurs traversent la mission d’une manière spécifique pour progresser à travers sept points de contrôle et ils devront rechercher comment et quels sont ces points de contrôle. Le crâne IWHBYD affiche les commentaires des concepteurs du jeu pendant le jeu.

Cortana – Tilt Skull: Ce crâne se trouve dans une pièce où Cortana dit la question: “Aimez-vous jouer à des jeux?” Les joueurs devront trouver une console violette qui permet aux joueurs de sauter sur les tentacules d’inondation dans la pièce et de les utiliser pour atteindre la grande où se trouve le crâne. Le crâne inclinable confère aux ennemis des seuils de douleur plus élevés et ne paralyse pas facilement.

Halo – Crâne mythique: Les joueurs devront trouver une grotte située sur le mur de droite après avoir atterri sur Halo. Le crâne est situé dans une impasse de la grotte. Le crâne mythique accorde aux ennemis le double de leur quantité de points de vie normaux.

Halo: la collection Master Chief est disponible sur Xbox One et PC.