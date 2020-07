Hamilton sur Disney + – Blackfilm

Broadway est fermée jusqu’en 2021 et nous naviguons tous dans la nouvelle normale pendant une pandémie mondiale. Les feux d’artifice explosent sans fin pendant ce qui semble être un mois. Ces feux d’artifice continuent de choquer les chiens endormis et de secouer les quartiers au-delà du 4 juillet. Des manifestants masqués et pacifiques, appelant à la révolution et à la réforme, remplissent les rues de panneaux Black Lives Matter tandis que les pages des médias sociaux continuent de maintenir le message vivant dans le monde.

C’est en quelque sorte le moment idéal pour Disney + de sortir la version filmée du récit de Lin-Manuel Miranda sur la vie et la carrière d’Alexander Hamilton. Pas de Broadway, le week-end de la fête de l’indépendance et des gens du monde entier appelant à une révolution.

Bien que j’aurais aimé avoir le luxe de faire l’expérience de la production lors de sa première à Broadway en 2015, je suis totalement d’accord avec la deuxième meilleure option. À regarder dans le confort de la maison sur le canapé en pyjama avec un bol de pop-corn et une bouteille de vin.

Le Tony Awarding musical primé en première sur Disney +, qui raconte la vie compliquée de Hamilton et son ascension dans la politique américaine, a décroché 11 Tony Awards en 2016. Parmi ces prix, il y avait le meilleur musical, la meilleure chorégraphie et le meilleur livre de musique. Pourquoi est-ce que je les mentionne, vous vous demandez peut-être. La production mêle hip-hop, jazz et R&B pour donner vie à ce que le site officiel décrit comme « L’histoire de l’Amérique alors, racontée par l’Amérique maintenant. »

Avec un casting diversifié de personnages, «Hamilton» est une interprétation audacieuse et rafraîchissante de l’histoire américaine. Avec New York comme personnage central, il semble vraiment organique de diriger le récit avec des voix de rap et des chorégraphies hip-hop.

Le film de 2h 40m débute avec le futur rival politique Aaron Burr (Leslie Odom Jr.) demandant comment un orphelin des Caraïbes pourrait avoir un tel impact. Cela nous amène à rencontrer un jeune Hamilton (Lin-Manuel Miranda) alors qu’il descend dans les rues de New York appelant à une révolution.

Avec des éclats de rire du roi George III (Jonathan Groff) aux tours larmoyants de Philip Hamilton (Anthony Ramos) et Eliza Hamilton (Phillipa Soo), le voyage est rempli de performances exceptionnelles du début à la fin. Et bien que l’histoire ne se concentre pas sur le côté le plus sombre de l’histoire américaine, des coups sont faits à la politique de l’esclavage et du manque d’attention accordé aux femmes et aux Noirs. Ces messages sont insérés tout au long de la production avec un en particulier d’Angélica Schuyler (Renée Elise Goldsberry) qui dit: «Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. Et quand je rencontre Thomas Jefferson, je vais l’obliger à inclure des femmes dans la suite. «

Miranda a basé son histoire sur le best-seller de Ron Cherow au New York Times sur Hamilton et a parlé très ouvertement de prendre une licence dramatique en ce qui concerne les inexactitudes historiques souvent évoquées par les articles. Alors que certains se concentrent sur les détails des sœurs Schuyler et de leur nombre erroné de frères et sœurs, d’autres notent le manque de personnages historiques noirs mis en évidence tout au long de la production. Et même si on dit souvent que Hamilton n’était pas d’accord avec l’esclavage, il ne semblait pas non plus en appeler à l’abolition parmi ses pairs.

Hamilton, racontée par Miranda, raconte l’histoire de la révolution, de la politique et de la lutte pour marquer l’héritage de l’histoire comme on le racontera. Un mouvement dans lequel nous vivons maintenant!

Hamilton a été diffusé sur Disney + 3 juillet 2020.