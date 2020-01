Hannibal: le sens des titres des épisodes de la saison 1 expliqués

Bryan Fuller Hannibal La série a fourni au public de petits indices dans presque tous les coins de sa série de trois saisons, même à travers les titres des épisodes de chaque saison, qui partagent un thème.

Hannibal a couru sur NBC de 2013 à 2015, et les fans espèrent toujours une quatrième saison, qui, selon Fuller, n’est pas une cause perdue. La série était basée sur des livres de l’auteur Thomas Harris – Hannibal, Red Dragon et Hannibal Rising – dont le travail a servi d’inspiration pour Le silence des agneaux, qui mettait en vedette Anthony Hopkins en tant qu’emblématique Dr. Hannibal Lecter. Dans la série, Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) orchestre une série de meurtres brutaux tout en opérant sous le nez de la branche des sciences du comportement du FBI. Il développe des relations étroites avec des intentions sinistres avec Will Graham (Hugh Dancy), un profileur doué, et l’agent Jack Crawford (Laurence Fishburne), entre autres.

Alors que de superbes meurtres – et de la nourriture – sont exposés tout au long des trois saisons de la série, Fuller a pris soin de laisser de petites friandises intrigantes pour son public dans presque toutes les avenues possibles. Cela inclut les titres des épisodes de chaque saison, qui partagent tous un thème commun qui est lié à l’antagoniste cannibale de la série de manière très morbide.

Tous les épisodes de la saison 1 d’Hannibal concernent la cuisine française et la structure de la cuisine française traditionnelle d’un dîner élégant ou d’un repas à plusieurs plats. Étant donné le penchant d’Hannibal pour cuisiner et manger ses victimes, ainsi que pour les servir dans une présentation élaborée et impressionnante pour ses invités, c’est un thème approprié. Une grande partie de l’émission a tendance à tourner autour de la nourriture au point que certains ont décrit Hannibal comme l’une des meilleures émissions de cuisine qui ne concerne pas directement la nourriture. La mondanité d’Hannibal prête à intriguer davantage et lui permet de devenir un caméléon encore plus dangereux. De même, ces qualités font de lui un personnage complet et même sympathique, qui a déjà été joué à la télévision avec des émissions comme Dexter qui présente également un tueur en série avec des qualités aimables. Lecter est raffiné, un bon hôte et un homme généreux, mais tout cela cache un bord plus sombre, tout comme la façon dont les titres révèlent des morceaux du spectacle et répondent à ses théâtres globaux.

La première saison de Hannibal a eu 13 épisodes. Le premier épisode, “Apéritif”, se réfère à un repas pré-boisson qui est destiné à venir avant tout cours d’apéritif comme un échauffement à la fois pour la digestion et pour stimuler l’appétit des convives. Le cours suivant, et l’épisode, est “Amuse-Bouche”, qui décrit traditionnellement des collations d’une bouchée qui montrent le style unique du chef et prépare les invités pour le repas à venir. Cela a du sens comme titre du deuxième épisode, car il est encore dans les phases d’exposition de l’histoire de Fuller. “Potage” et “Oeuf” (épisodes 3 et 4) se réfèrent aux plats de soupe et d’oeufs, respectivement, qui sont généralement considérés comme des apéritifs ou des hors-d’œuvre. L’épisode 5, “Coquilles” fait référence à un mollusque, qui serait un plat de fruits de mer, parfois appelé “poisson” dans la cuisine française. L’épisode 6, à mi-chemin de la saison, est le “Entrée”, ou le plat de départ d’un repas.

L’épisode 7, “Sorbet”, fait référence à une gâterie traditionnelle à base de fruits, souvent congelée. Ceci est souvent servi “entremets”, ou entre les cours, comme un cours de repos. Sensiblement, cela signifie que l’épisode est destiné à mettre en place le glissement vers le bas vers la finale de la saison et à servir de nettoyant pour le palais. “Fromage”, épisode 8, fait référence à un cours de fromage qui précède les cours finaux, mais ne surchargera pas l’estomac. L’épisode 9, “Trou Normand” est une boisson servie entre les plats; on pense généralement que cela peut restaurer l’appétit. “Buffet Froid” et “Rôti” (épisodes 10 et 11) se réfèrent à un plat surgelé en libre service suivi du plat principal, traditionnellement de la viande. Les deux derniers épisodes de Hannibal, “Relevés” et “Savoureax” sont les deux derniers cours; un dernier plat de viande et un dessert savoureux pour finir.

