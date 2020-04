Harley Quinn 4. L’élu choisi pour sauver l’univers Désolé? Vraiment?

L’univers a choisi Harley Quinn pour le sauver, et il doit passer quelques tests avant. Mais notre fille ne suit généralement pas les règles.

Lorsque les forces cachées de l’existence choisissent des avatars de leur puissance, elles choisissent les exemples les plus dignes, puissants, courageux, brillants et à suivre par le reste des êtres vivants. Alors pourquoi diable les Seigneurs du Chaos et de l’Ordre ont-ils choisi Harley Quinn pour devenir l’un d’eux?

Harley n’est pas dans le meilleur moment de sa vie, sa mère est hospitalisée et elle commence à ne pas très bien savoir où elle se situe. Et pour améliorer encore le paysage, elle a été choisie pour être un avatar des Seigneurs de l’Ordre et du Chaos pour sauvegarder l’univers. Oui, notre Harley, si elle réussit les tests, aura un pouvoir inimaginable, elle pourra changer la réalité. Mais vous devez d’abord passer les tests.

Dans ce volume, vous devrez non seulement passer les tests, vous devrez fuir une accusation de meurtre, vous associer à Batman, à contrecœur, encourager votre mère, amener votre ami à surmonter votre complexe de laideur, mettre fin à une invasion des êtres de l’ombre, et essayez que leur vie ne se désagrège pas définitivement. Mais notre fille a toujours deux choses en sa faveur, son marteau et son immense désir de vivre pleinement sa vie. Et cela, à Harley Quinn, est suffisant pour tuer même les dieux (qu’il a).

Le temps de Sam Humphries continue de commander les histoires de l’arlequin préféré de tous. Quand il a décidé de changer le monde de Harley, il a clairement fait savoir qu’il n’allait pas en faire une série amusante, avec des choses folles à chaque page, et que la déchaînée Harley qui a commencé dans la New 52 continuerait. Mais il est également clair qu’une histoire amusante ne doit pas manquer d’objectifs plus profonds que le simple plaisir. Famille, amis, renommée, inconstance de la société des médias sociaux, responsabilité, et vouloir construire une vie dans un monde aussi fou que celui des super-héros, ont eu leur moment, des valeurs que tous les lecteurs Ils reconnaissent, et bien que nous puissions intuitionner dans les étapes précédentes, ici ils deviennent beaucoup plus, et créent des histoires qui vont de la folie et du plaisir à des moments émotionnels que notre fille évite généralement, mais que lorsqu’elle leur fait face, elle le fait à sa manière, avec beaucoup de coeur.

Si Humphries a rempli la série de nouveaux contenus, John Timms a conservé le caractère joyeux et coloré du dessin, et a également ajouté un point de spectaculaire au dessin animé qui le caractérise. Il combine donc ce plaisir classique sur Harley avec des moments plus introspectifs qui fonctionnent en raison de la capacité de continuer à bouger dans les vignettes.Harley est nerveuse, et elle est rarement immobile, même lorsqu’elle ne bouge pas, dégoulinant d’énergie, et cela, Timms parvient à la capturer. .

Harley Quinn ne sera pas la série de l’année, étant donné son caractère de divertissement pur et simple, elle ne sera pas prise en compte, mais elle fait toujours deux choses, elle ne s’ennuie pas, et elle vous fera toujours sourire. Et ce n’est pas si facile, ni dans une bande dessinée de divertissement, ni dans une bande plus sérieuse.

Auteur: John Timms, Sam Humphries, Sami Basri

Date de publication: 2019-09-09

ISBN: 9788418026119

Nombre de pages: 96

Description: Il y a eu un meurtre à Gotham City, et toutes les preuves indiquent le même suspect: Harley Quinn! Impliqué dans un crime qu’il n’a pas commis, Harley doit faire équipe avec le Dark Knight pour prouver son innocence. Le lendemain, la Clown Princess of Crime aura une horrible surprise. La métamorphose de Harley!

JOTA (J.C.Royo)

JOTA (J.C.Royo)

