Harley Quinn est-il un membre officiel de la Justice League?

Harley Quinn est devenu l'anti-héros le plus aimé de l'univers DC, et le numéro 19 de Superman aurait pu faire une grande révélation

Clark Kent a surpris tout l’univers DC en révélant son identité d’homme d’acier au numéro 18 de Superman. L’annonce, qu’il a faite volontairement, a envoyé des ondes de choc dans le monde entier et est un changement de statu quo qui affecte non seulement ses personnages de soutien, mais aussi ses plus grands méchants et même les héros qu’il appelle amis Maintenant dans Superman n ° 19, nous commençons à voir les conséquences d’une révélation aussi dévastatrice et, bien qu’au début il y ait quelques revers, le public semble très reconnaissant de finalement connaître la vérité.

Après cette grande journée, Superman visite le Justice Hall, où tous ses amis de super-héros l’attendent. Ils se sont réunis, bien sûr, pour vous soutenir après l’annonce qui va changer votre vie. Mais la vraie surprise est que Harley Quinn est assis à la table de la Justice League. Il semble que, d’une manière ou d’une autre, Harley soit devenu un membre officiel de la Ligue, mais on ne sait pas quand ni où.

Lorsque Superman entre dans le Hall of Justice, tous les grands super-héros de DC assistent à Man of Steel: Flash, Cyborg, Wonder Woman, l’équipe de la Dark Justice League, les Teen Titans, les Green Lanterns, Atom, Booster Gold, Blue Beetle et bien d’autres encore. Et juste à côté de Superman, assis à la table de l’équipe, se trouve Harley Quinn, qui sourit avec le reste des super-héros.

Maintenant, c’est une grande surprise, car cela semble confirmer que l’ancien Crime Princess Clown est maintenant un membre accepté de l’équipe. Ces dernières années, Harley Quinn a été davantage représentée comme un anti-héros que comme un méchant. Depuis, il a combattu aux côtés de certains super-héros, dont Wonder Woman et Batman. De plus, il a même aidé la Justice League lors des événements Pas de justice et Dark Nights: Métal, ainsi que de nombreux autres super-vilains. Mais aucun de ces méchants n’est actuellement dans la salle de justice, prenant place à côté de Superman.

Alors qu’elle est dans une arche de rédemption depuis longtemps, Harley est toujours un ancien supervillain et, à notre connaissance, un membre de la Task Force X, comme on l’a vu dans la récente Suicide Squad # 1. Mais apparemment les autres Les héros ne s’en soucient pas du tout, car il semble être le bienvenu dans la salle de justice.

Au fur et à mesure que la popularité du personnage augmentait, Harley Quinn a été comparé comme le quatrième pilier de l’univers DC, aux côtés de Batman, Superman et Wonder Woman. Laissez-le faire partie de Ligue de justice C’est quelque chose qui va sûrement arriver, ce n’est qu’une surprise de le voir se produire en dehors des histoires publiées dans DC.

Oubliez la grande révélation de l’identité de Superman: le fait que Harley Quinn soit un membre officiel de la Justice League est le plus gros titre.

