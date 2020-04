Harley Quinn révèle Big Crush On [SPOILER] | .

Attention! Spoilers pour Harley Quinn et les oiseaux de proie # 1 ci-dessous!

Dans l’adulte Harley Quinn et les oiseaux de proie # 1, l’anti-héros titulaire révèle une puissante attraction pour l’un de ses collègues de super-héros. La nouvelle série de l’empreinte Black Label de DC Comics est destinée à un public mature, en raison de son fort langage et de son contenu sexuel, et offre une interprétation plutôt vigoureuse de Harley Quinn et de ses coéquipiers. Le béguin pour les filles en cause n’est pas extrêmement surprenant, mais est mis en évidence ici grâce à la soif impulsive de Quinn.

Une grande partie de l’histoire (de l’écrivain-artiste Amanda Conner et du co-auteur Jimmy Palmiotti) est consacrée aux fantasmes et aux souvenirs de Quinn concernant sa relation amoureuse en cours avec Poison Ivy. Après s’être réveillée d’un rêve surréaliste sensuel impliquant Ivy pour faire face à son flophouse sordide, Quinn monte sur le toit pour un moment de réflexion privée. Une interruption tout à fait bienvenue arrive sous la forme d’un surhumain volant familier, portant commodément des sacs de nourriture pour chats.

Quinn est absolument ravie de voir Power Girl, alias Kara Zor-L, pour plus que les raisons standard. Ils ont une conversation de rattrapage amicale, puis Quinn passe à suggérer qu’ils se douchent ensemble. Power Girl détourne cela et appelle Quinn un “petit chien-corne”, et Quinn pose à nouveau des questions sur la douche. (À ce stade, il convient de se rappeler que tout dans le sous-univers Black Label est un peu plus torride que dans le noyau DC Universe.) Power Girl écoute alors que Quinn récapitule sa dernière rupture avec Ivy, un moment palpable de cœur à cœur. Ensuite, Power Girl s’envole tandis que (régulièrement, il faut le noter) détournant quelques autres commentaires de Quinn et de son castor amoureux, Bernie.

Conner nous a également apporté la série Harley Quinn et Power Girl 2016, probablement la rencontre la plus importante de ce duo improbable. Il convient donc de mentionner qu’il y a une histoire ici, et l’intérêt de Quinn pour Power Girl, qu’il soit éphémère ou sincère, est un thème récurrent. Et comme tout lecteur occasionnel de DC Comics le sait, Power Girl reçoit beaucoup de répliques superficielles dirigées contre elle de toutes sortes de personnages. Mais Power Girl persévère, un membre résilient de la Justice League et de la Justice Society, et les propositions spontanées de Harley Quinn ne seront pas sa perte, pas plus qu’elles ne sont susceptibles d’être échangées.

En posant la question connexe, le Dr Quinn rampe-t-il ou est-il en train de se glisser? Potentiellement, il est aussi dangereux de rejeter de tels commentaires comme «rien» que de les dignifier comme «quelque chose». Mais comme dans la plupart des cas avec Harley Quinn, le paradoxe est le point. Émotions divergentes, pensées libidineuses, humanité reconnaissable convergent toutes dans un personnage dont le seul comportement cohérent est de dire ce qu’elle veut au moment exact où elle le veut. En ce sens, elle est un oiseau de proie par excellence.

