Harley Quinn révèle ses préférences musicales grâce à [Spoiler/Booster Gold’s] Karaoké

Avertissement! Spoilers pour Harley Quinn # 70 ci-dessous

Alors que la première du film Birds Of Prey se profile, Harley Quinn a révélé ses préférences musicales dans Harley Quinn # 70, grâce à une chanson de karaoké d’un super-héros invité surprise. Dr. Quinn a toujours émané une énergie musicale en boucle, et son goût dans les airs est, selon son auto-narration, convenablement non conventionnel. Bien sûr, tout ce que Harley dit peut être considéré comme une blague, un meurtre ou autre. Mais même si les noms tombent, les allusions aux chansons pop dans ce numéro sont éclairantes et probablement intentionnellement hilarantes.

De ses origines dans la série animée Batman au film Suicide Squad, les chansons imprègnent l’histoire de Harley, avec un léger parti pris pour les chansons de rupture sardoniques faisant référence à sa relation bien documentée avec le Joker. Elle a chanté «Say That I’m Sweethearts Again», rendu célèbre par la star de cinéma des années 1940 Virginia O’Brien. Dans le long métrage d’animation Batman et Harley Quinn, elle fait du karaoké «Hanging On The Telephone» de Blondie. À un moment donné, elle était dans un duo folk avec Poison Ivy.

Dans Harley Quinn # 70, Harley lutte littéralement avec sa nouvelle carrière à Los Angeles en tant que moitié d’une équipe avec la championne lutteuse Alicia the Crusher. Harley dévie vers un bar et entend quelqu’un chanter du karaoké sur un air familier. L’écrivain Steve Humphries, connu pour les références de titres de chansons dans ses bandes dessinées, confirme que les paroles de cette chanson fictive sont inspirées de la ballade super-puissante de “Meat Loaf” For Crying Out Loud. ” Le chanteur s’avère être Booster Gold, sans doute le plus Los Angeles de tous les métahumains, et évidemment un vétéran du karaoké. Dans la discographie de DC, Harley connaît cette chanson, en fait, c’est “sa douzième chanson non Enya préférée de tous les temps”.

Non ça ne l’est pas, j’ai dû écrire une chanson pour passer légal. Il est inspiré par For Crying Out Loud de Bat Out of Hell! cc @laurenmoran

– Sam “The Hammer” Humphries (@samhumphries) 5 février 2020

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Enya est l’auteur-compositeur-interprète irlandais qui s’est fait connaître dans les années 80 et 90 avec un synthé folk new-age souvent chanté en gaélique, connu pour sa beauté pétillante et son placement fréquent dans des bandes-annonces de films épiques. Le pain de viande, entre autres choses, est le gars qui ferait n’importe quoi pour l’amour mais ne le ferait pas. Il y a certainement un fil musical pop dramatique qui relie Enya à l’analogue DC Universe de Meat Loaf (Meta Loaf?), Ce qui amène à se demander, quelles sont les onze chansons non Enya qui les séparent dans la playlist préférée de tous les temps de Harley?

Ou peut-être qu’elle fait juste une blague. À noter, sur une page précédente de ce numéro, Harley chante également un peu de “Hey Ya” d’Outkast, ce qui est tout à fait normal à faire en secouant ce qui ressemble à une image Polaroid. Étant donné les thèmes rapides et bruyants de la bande originale de Birds of Prey, les amateurs de karaoké et de bandes dessinées peuvent également profiter de la perspective de nouvelles perspectives sur les goûts musicaux de Harley Quinn, peut-être même un moment tranquille d’aller avec l’Orénoque.

Trouver Harley Quinn # 70 par Sam Humphries et Sami Basri à votre magasin de bandes dessinées local maintenant.

