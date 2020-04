Harley Quinn sera plus fidèle à la série animée

Partager

James Gunn s’est assuré de faire de son mieux avec The Suicide Squad. Le nouveau film DC aura un grand casting, et apparemment, le réalisateur veut réaliser un Harley Quinn beaucoup plus fidèle à la série animée.

Il est notoire que Suicide Squad Ce n’était pas le meilleur film du DCEU. Bien que les premières bandes-annonces aient fasciné tout le monde, le film n’a pas répondu aux attentes du public et des critiques. Temps plus tard James Gunn a été embauché pour donner un sens à The Suicide Squad, une suite. A travers les réseaux sociaux, le réalisateur a révélé que sa version de Harley quinn Il sera assez fidèle à ce qui a été observé dans la série animée qui a vu naître le personnage.

Harley quinn a été créé par Paul Dini y Bruce Timm, est apparu pour la première fois dans Batman: la série animée, série télévisée mythique diffusée entre 1992 et 1995. Le personnage a été présenté comme l’assistant soumis au Joker, avec une personnalité qui a réussi à ravir les fans du programme; Son grand succès l’a fait sauter dans la bande dessinée, les jeux vidéo et bien plus tard sur grand écran.

En plus de lui donner vie maintenant L’équipe de suicide, Margot Robbie J’avais déjà joué le personnage en 2016 avec Suicide Squad. Bien que le film ait été un échec, l’actrice a réussi à réaliser une grande performance qui lui a valu son propre film solo, Oiseaux de proie.

Une version plus fidèle

Grâce à Twitter, James Gunn Cela a commencé par une session de questions et réponses placée sur un gros fil. Un de ses disciples lui a demandé ce qui suit: “Comment décririez-vous votre version de Harley Quinn?” Il a répondu par les mots suivants: «Une explosion à Pauldinesca. De plus, cet œuf de Pâques était probablement à plus de 70% maintenant que j’y pense. Qui sera le prochain?”.

Le tournage de The Suicide Squad Il s’est terminé il y a quelques semaines, cependant, certaines images de l’ensemble ont été divulguées en ligne où nous pouvons observer différentes approches de la Harley quinn de James Gunn avec Margot Robbie. Les tenues utilisées par l’actrice sont rouges et noires, tout comme les deux nattes qui collectent ses cheveux, un style assez similaire à celui de la version observée dans l’animation il y a plus de 27 ans.

Partager

Publication précédente

A quiet place 2 a une nouvelle date de sortie

Article suivant

Star Wars: Obi-Wan Kenobi signe un nouveau scénariste

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.