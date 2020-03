Harold et Kumar Star Kal Penn veut faire un quatrième film

Si Kal Penn parvient à ses fins, il y aura un quatrième opus de Harold & Kumar à venir à un moment donné dans le futur. La franchise a déjà vu trois sorties, dont la première – Harold & Kumar Go to White Castle – est devenue un classique culte de la comédie. Il a engendré deux suites, mais la plus récente est survenue il y a près de dix ans alors que Penn et son collègue John Cho ont vu leur carrière exploser depuis la sortie du premier film en 2004.

L’intrigue d’un film d’Harold & Kumar est secondaire par rapport aux salutations dans lesquelles les deux personnages entrent, devenant de plus en plus fous avec chaque film suivant. Dans le premier épisode, Harold et Kumar partent à la recherche d’un château blanc alors qu’ils sont hauts, rencontrant une série d’obstacles fous (dont un enragé Neil Patrick Harris). En 2008, Harold et Kumar Escape de Guantanamo Bay présentent les deux hommes essayant de s’échapper d’un camp de prisonniers à sécurité maximale. Et A Very Harold & Kumar 3D Christmas de 2011 implique une mission pour sécuriser un nouvel arbre de Noël.

La destination de la franchise n’est pas claire, mais Variety rapporte que Penn – qui joue Kumar – est intéressé à faire un quatrième film. L’acteur a déclaré à la publication que c’était quelque chose que lui et Cho avaient discuté dans le passé et que tous les deux seraient intéressés par quelque chose pour aller de l’avant. Il a également affirmé avoir eu des discussions avec Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, qui sont les créateurs et scénaristes des trois films précédents. Cela signifie que tout le monde est censé être à bord.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a un élan vers l’ajout à l’univers Harold & Kumar. Peu de temps après la sortie du troisième film, une série télévisée animée a été achetée, bien que cela ne se soit jamais développé. De plus, Cho a déclaré il y a plusieurs années qu’il avait lancé une idée pour un quatrième film de la série. Il n’est pas clair si un nouveau film suivrait son discours ou serait basé sur une idée différente.

Réunir les deux stars pour un film serait probablement la partie la plus difficile du processus. Penn a vu deux de ses émissions annulées cette année dans Designated Survivor et Sunnyside, mais il s’est récemment lancé dans le doublage. Pendant ce temps, Cho travaille sur la nouvelle série Cowboy Bebop, bien qu’une blessure au genou qu’il a subie ait retardé la production du projet. Pourtant, le monde a besoin de savoir Harold & Kumar le film ressemblerait, d’autant plus que l’acceptation de la culture de marijuana et de stoner a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.

