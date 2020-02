Harrison Ford a parlé du retour de Han Solo

Dans Star Wars: L’ascension de Skywalker, nous avons vu le retour de certains personnages, et l’un d’eux était Han Solo. Dans une interview, Harrison Ford a déclaré que même s’il était surpris du retour de son personnage dans la saga.

En 2015, lors de sa première L’éveil de la force, nous avons vu comment Kylo Ren il a tué son père Han Solo Une scène qui a brisé le cœur de beaucoup et qui a signifié la sortie du personnage de l’univers Star Wars Cependant, Star Wars: The Rise of Skywalker le personnage a eu une participation, quelque chose qui a surpris les fans et lui-même Harrison Ford

Il y a eu de nombreux moments incroyables Star Wars: The Rise of Skywalker et étant le dernier film de la franchise, il y avait de nombreuses extrémités à lier. Ce à quoi aucun fan ne s’attendait peut-être, c’est que la rédemption de Kylo arriverait à revoir Han Solo. Suite à cela, Harrison Ford, qui a toujours exprimé son désir de voir Solo tué, a décidé de revenir sur la bande avec ce camée après une conversation avec J.J. Abrams: “Lorsque J.J. Il m’a demandé de le faire, j’ai dit: «Vous plaisantez? Je suis crevé!”. Il a dit: “Toujours mort, vous pouvez le faire.” Je n’avais rien écrit à l’époque », a déclaré Ford à USA Today.

Convaincre pour le retour

J.J. Abrams a révélé que pour que Harrison Ford accepte de faire partie de Star Wars: The Rise of Skywalker, il devait lui expliquer la raison de son retour: «Nous avons eu une réunion et avons discuté de ce que ce serait (…) Nous en avons parlé pendant un certain temps , vous envoyer les pages de script. Il a compris et, bien sûr, c’était merveilleux », a déclaré le réalisateur à Vanity Fair. “Oui J.J. Je vous ai demandé de faire quelque chose, probablement vous aussi. C’est un gars très persuasif“Dit Ford.

Harrison insiste sur le fait que la raison pour laquelle son personnage est revenu est parce qu’elle était fondamentale pour la croissance de son fils. “C’était un ajout utile à l’histoire et au développement continu du personnage d’Adam Driver. Et l’occasion de faire une autre scène avec Adam était formidable », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait accepté de revenir parce que c’était nécessaire pour le rachat de Kylo, ​​il n’est pas du tout d’accord s’il est revenu en tant que fantôme de la Force: «Un fantôme de la Force? Je ne sais pas ce qu’est un fantôme de la Force », a déclaré Ford. “Ne dites à personne. Je ne parle pas assez fort pour votre enregistreur, mais Je n’ai aucune idée de ce qu’est un fantôme de Force. Et je m’en fiche!“Il a conclu.

