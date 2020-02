Harrison Ford choqué par la montée de Han Solo de Skywalker Return

Harrison Ford a été aussi surpris que les fans d’apprendre que Han Solo ferait une dernière apparition dans JJ Abrams. Star Wars: The Rise of Skywalker. Ford, à l’origine du rôle de Han Solo dans Star Wars 1977: un nouvel espoir, “plaide pour [the character] de mourir pendant environ 30 ans. “Son souhait a été exaucé quand Abrams, qui a écrit et réalisé le premier épisode de la trilogie de la suite de la franchise, The Force Awakens, a tué Solo environ 2/3 du chemin à travers le film.

Avec le personnage mort, Ford n’est pas revenu pour la suite dirigée par Rian Johnson, The Last Jedi, et beaucoup pensaient qu’ils avaient officiellement vu le dernier du contrebandier bien-aimé. Abrams, cependant, avait une vision différente lorsqu’il a pris la relève en tant que co-scénariste et directeur du dernier épisode – un travail qui avait été précédemment promis au barreur de Jurassic World, Colin Trevorrow. Lorsque Star Wars: The Rise of Skywalker est sorti en salles, Abrams a choqué les fans avec l’apparition surprise de Han Solo, qui est brièvement revenu pour aider son fils égaré, Kylo Ren, vers un chemin de rédemption.

USA Today a parlé à Ford de son retour choquant dans Rise of Skywalker et a appris que l’acteur était tout aussi stupéfait que le public d’apprendre le retour de Solo. “Quand JJ m’a demandé de le faire, j’ai dit:” Vous plaisantez? Je suis mort! ” “Ford a révélé. “Il a dit: ‘Sorta mort. Tu peux le faire.’ Il n’avait rien écrit à ce moment-là, mais il a dit: “Ça va être génial.” Alors j’ai dit d’accord. Si JJ vous demandait de faire quelque chose, vous le feriez probablement aussi. C’est un gars très persuasif. “

En plus de se présenter lors des appels d’Abrams, Ford a déclaré qu’il était revenu au personnage car cela avait aidé à faire avancer l’histoire de Ren. “Et la chance de faire une autre scène avec Adam était géniale”, a-t-il ajouté. L’apparition de Han Solo dans Rise of Skywalker a suscité la controverse parmi les fans, qui étaient déchirés entre le définir comme la mémoire de Ren de son père décédé, ou la confirmation du statut de Solo en tant que fantôme de la Force. “Un fantôme de Force? Je ne sais pas ce qu’est un fantôme de Force”, a ironisé l’acteur parfois à la dérobée. “Je n’ai aucune idée (explétive) de ce qu’est un fantôme de Force. Et je m’en fiche!”

Le retour de Han Solo n’a pas été le seul moment de division Star Wars: The Rise of Skywalker. Un coup d’œil à la partition Rotton Tomatoes pour le film (52% de critiques et 86% d’audience) reflète la réaction partagée des cinéphiles à la conclusion inégale de la saga Skywalker. Cela dit, même Ford (peut-être le fan le plus cynique de Star Wars) a estimé que la brève apparition de Solo était cruciale pour l’histoire, et le retour inattendu a permis aux fans de longue date un dernier regard sur le personnage emblématique.

Source: USA Today

