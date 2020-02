Harrison Ford dit qu’Indiana Jones 5 commencera bientôt le tournage

Harrison Ford devrait reprendre son rôle emblématique d’Indiana Jones et a révélé que le nouveau film commencerait à tourner très bientôt. Ford a parlé avec CBS News pour une nouvelle interview et, tout en discutant de son retour à ses rôles célèbres comme Han Solo et Indy, a laissé tomber la grande nouvelle.

Interrogé sur le défi de revenir à ces rôles, Ford a plaisanté en disant que c’était «essayer de ne pas avoir l’air idiot de courir dans des pantalons serrés et des bottes hautes» avant de noter que «je vais commencer à faire Indiana Jones dans environ deux mois . “

La nouvelle intervient après que Kathleen Kennedy de Lucafilm a confirmé plus tôt ce mois-ci que le cinquième film ne serait pas un redémarrage et que Ford “serait impliqué”. Elle a dit à l’époque que “nous travaillons loin, obtenons le script où nous voulons qu’il soit et ensuite nous serons prêts à aller.”

Ford a ajouté: «Je suis toujours ravi de revenir sur ces personnages. Tu sais, [the reason] nous avons la possibilité d’en faire un autre parce que les gens les ont appréciés. Je me sens obligé de m’assurer que nos efforts sont aussi ambitieux qu’ils l’étaient lorsque nous avons commencé. »

Indiana Jones 5 devrait sortir le 9 juillet 2021.