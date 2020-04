Harrison Ford fait l’objet d’une enquête après un accident d’avion

Harrison Ford, qui est connu dans le monde entier pour son travail dans les films d’Indiana Jones et de Star Wars, a un autre passe-temps intéressant qui vole dans les airs. Cependant, cette activité lui a déjà posé de sérieux problèmes d’autorité et pas précisément pour piloter le Millennium Falcon, mais cette fois il a fait l’objet d’une enquête pour un accident d’avion dans lequel il a joué.

Un rapport TMZ montre que l’histrion, âgé de 77 ans, était à l’avant-garde d’un incident aéronautique survenu la dernière fois. 24 avril 2020 à l’aéroport municipal de Hawthorne, au sud de Los Angeles, États-Unis. Il s’avère que le Ford était au sol avec son avion léger prêt à traverser la piste; cependant, la tour de contrôle lui a demandé de ne pas le faire, car un autre appareil se trouvait à un kilomètre de là, pratiquant des manœuvres en vol. Cependant, le protagoniste d’El fugitivo (1993) a compris le contraire, c’est-à-dire qu’il a traversé la piste.

Dans une déclaration officielle (via TMZ) publiée par le Administration fédérale de l’aviation (FAA, pour son sigle en anglais) fait remarquer que l’acteur s’est excusé pour son erreur et a fait remarquer que personne n’avait été blessé.

“M. Ford a traversé la seule piste de l’aéroport avec son avion léger après avoir mal entendu une instruction de la tour de contrôle. Il a immédiatement reconnu l’erreur et s’est excusé auprès de la tour pour l’erreur.. […] personne n’a été blessé et il n’y a jamais eu de danger de collision “, indique le communiqué.

Cependant, la FAA a averti qu’elle enquêterait sur les faits.

“La FAA enquête sur un incident au cours duquel un pilote d’avion léger Aviat Husky a traversé la piste de l’aéroport municipal de Hawthorne vendredi après-midi alors qu’un autre avion pratiquait le décollage.”

Selon TMZ, Harrison Ford prévoyait de mettre à jour sa licence de vol pour continuer à offrir une aide humanitaire dans certaines parties du monde.

Ce n’est pas le premier accident d’avion dans lequel l’acteur joue. Rétrospectivement, en 1999, Ford a dû écraser son hélicoptère lors d’un vol d’entraînement à Los Angeles. Un an plus tard, il a dû faire de même, mais au Nebraska, aux États-Unis. Heureusement dans les deux cas, lui et l’équipage n’ont pas été blessés.

Ce n’est qu’en 2015 que les mésaventures en direct sont revenues dans sa vie. Il s’avère qu’il a écrasé son avion sur un terrain de golf à Los Angeles, dont l’accident lui a valu une visite à l’hôpital avec plusieurs fractures à la cheville et au bassin. Et enfin, en 2017, l’acteur avait des instructions pour atterrir son avion léger Husky à l’aéroport John Wayne dans le comté d’Orange, en Californie, mais il l’a fait à tort au-dessus d’un avion d’American Airlines avec environ 110 passagers. En fin de compte, tous étaient indemnes et chaque avion a suivi son cours normal.

Harrison Ford sera bientôt en vedette avec Indiana Jones 5 sous le commandement de James Mangold. En raison de la pandémie, le film a retardé sa sortie jusqu’à Juillet 2022.