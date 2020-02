Harrison Ford parle de son camée dans le film Star Wars 9

L’acteur Harrison Ford qui a joué Han Solo dans Star wars 9, parler de sa brève participation au film.

Attention SPOILERS de Star Wars 9. Après la confrontation de Kylo Ren (Adam Driver) et Roi (Daisy Ridley) dans les ruines de la deuxième étoile de la mort, Kylo a une rencontre avec son père décédé Han Solo (Harrison Ford) favorisé par sa mère Leia (Carrie Fisher). Nous savons maintenant que J.J. Abrams Il a contacté l’acteur mythique pour le convaincre d’apparaître à la fin de la trilogie et de la saga Skywalker.

“J.J. Il a déclaré: «C’est une bonne idée. Moi, J.J., j’ai décidé que c’était une bonne idée et j’aimerais que vous le fassiez. »

«J’ai réalisé que son utilité était épuisée, saignait et qu’il était… enfin, il était prêt à mourir pour la cause. Aucune bonne action n’est sans punition. »

Han Solo a servi de catalyseur à l’histoire de Kylo Ren.

Comme on pouvait le voir dans The Force Awakens (2015), le personnage de Kylo Ren a subi une lutte interne entre le bien et le mal. Il décide que pour opter pour le côté obscur, il doit tuer son père et briser ainsi son passé. Voilà pourquoi la scène où Han Solo meurt et nous disons au revoir Harrison Ford C’est tellement important.

Au lieu de cela, dans Star wars 9, l’effet est le contraire, car son apparition surprise fait que Kylo Ren redevient Ben Solo et décide de mettre fin à l’empereur et d’aider Rey. Bien que cela signifie mourir dans la tentative.

Maintenant, les plans de Disney avec Star Wars sont de laisser la saga Skywalker derrière et de nous montrer d’autres personnages et différents moments temporaires. C’est pourquoi ils explorent la série El Mandaloriano et soi-disant la prochaine trilogie traitera de la Haute république quand Yoda était jeune.

Star wars 9 Il a levé plus de 1 065 millions de dollars mais cela nous laissera toujours le sentiment qu’ils pourraient faire de meilleurs films avec tout le matériel et les personnages qu’ils avaient.

Alors que Harrison Ford fera la première L’appel de la nature, film qui joue aux côtés de Karen Gillan. Mais il prépare également son retour en tant qu’Indiana Jones.

