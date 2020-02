Harrowstorm commence l’aventure d’un an du MMORPG

Le nouvel événement Dark Heart of Skyrim, qui dure un an, a commencé en The Elder Scrolls en ligne avec l’arrivée de la dernière mise à jour du DLC, Harrowstorm. L’événement interconnecté d’un an, tout comme la saison du dragon de l’année dernière, établira une histoire qui mènera au prochain DLC Greymoor et se poursuivra tout au long de l’année avec deux modules complémentaires DLC supplémentaires pour le MMORPG extrêmement populaire.

Tout comme l’événement Saison du dragon d’Elsweyr, Dark Heart of Skyrim ajoutera de nouveaux objets, des emotes, des récompenses et plus encore, alors que les joueurs tentent d’explorer encore plus de la région la plus aimée de Tamriel avant de plonger dans les événements sombres du chapitre Greymoor plus tard. cette année. En plus de combattre de nouveaux ennemis vampires, les joueurs peuvent s’attendre à découvrir un récit tentaculaire qui révélera de nombreux secrets sombres jusque-là inconnus dans le pays des Nords.

Disponible maintenant pour les joueurs Mac et PC, le pack DLC Harrowstorm ajoute deux nouveaux donjons à quatre joueurs à explorer, Unhallowed Grave et Icereach. Dans Unhallowed Grave, les joueurs doivent entrer dans une tombe oubliée depuis longtemps dans un lieu de sépulture de Bangkorai, qui a été envahi par des pillards et des voleurs de tombes appelés Draugrkin, pour découvrir la raison de leur intrusion et mettre un terme à leurs plans peu recommandables. Icereach, d’autre part, aura des joueurs confrontés à une île de monstres imposants alors qu’ils tentent de vaincre un groupe de sorcières mortelles qui ont déclenché une puissante tempête surnaturelle sur la côte nord de Skyrim.

La dernière mise à jour ajoute également quelques améliorations à The Elder Scrolls Online, telles que des temps de chargement et des fréquences d’images améliorés pour la version de base du jeu. Cette mise à jour révise également la façon dont le jeu est téléchargé, corrigé et stocké sur les disques durs du joueur, ce qui réduit considérablement l’encombrement. Malheureusement, cela signifie également que tous les joueurs devront télécharger à nouveau le client du jeu, mais tous les joueurs qui réinstallent The Elder Scrolls Online recevront un animal Crimson Torchbug pour leurs problèmes.

Espérons que ces mises à jour pour The Elder Scrolls Online, ainsi que des titres dérivés comme The Elder Scrolls Blades, aideront à combler le vide alors que les fans attendent plus de nouvelles sur la prochaine entrée principale de la série, The Elder Scrolls VI. Il ne semble pas y avoir d’excitation ou d’exploration sur le chemin, et les fans de la série de base ne manqueraient pas de sauter les offres vraiment fantastiques disponibles dans The Elder Scrolls Online.

Le DLC Harrowstorm est maintenant disponible sur PC et Mac et sera disponible pour les joueurs sur console le 10 mars. Greymoor, la prochaine expansion majeure pour The Elder Scrolls en ligne, sortira sur PC et Mac le 18 mai et le 2 juin pour les joueurs sur Xbox One et PlayStation 4.

