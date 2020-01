Harry Potter: 10 maisons les plus confortables, classées | ScreenRant

La série Harry Potter présente une variété d’emplacements, dont certains sont plutôt mornes et effrayants et d’autres qui sont lumineux et chaleureux. Bien qu’il y ait de nombreux endroits de la série que vous ne voudriez jamais visiter, il y en a aussi qui semblent merveilleux à habiter. Dans la série, il existe une gamme de maisons et d’espaces de vie différents, et certains d’entre eux sont plus accueillants que d’autres.

Nous avons classé les maisons dans la série Harry Potter et les avons classées en fonction des plus confortables pour mener à la plus chaleureuse et accueillante de toutes.

10 Manoir Malfoy

Lorsque vous pensez à un manoir vieux de plusieurs siècles, vous pensez probablement à des choses comme des mystères et des secrets, mais pas exactement à un environnement accueillant. C’est certainement le cas du Manoir Malfoy. Bien que ce soit un endroit plein d’articles coûteux, il est grand et étouffant. En outre, le fait qu’il appartienne à des mangemorts et à des sorciers noirs le rend extrêmement peu attrayant.

Ce n’est pas un endroit où quelqu’un voudrait se détendre et profiter d’une tasse de thé. Vous vous sentiriez probablement toujours à bout ici et être élevé ici comme un enfant, comme Draco, ne serait pas amusant.

9 Numéro 4 Privet Drive

Si les habitants de Privet Drive étaient plus gentils et chaleureux, cette maison ne serait peut-être pas trop mauvaise pour y vivre. C’est juste une maison de classe moyenne en Angleterre, mais le fait que les Dursley soient des gens si horribles en fait un endroit plutôt lugubre être. Il y a très peu de chaleur ou d’amour dans cette maison, mais c’est plutôt un lieu de jugement et presque stérile.

Pétunia a gardé une maison impeccable avec des styles modernes, mais ce n’était certainement pas un endroit où vous vous sentiriez capable de vous détendre.

8 Place Grimmauld

Grimmauld Place est un endroit intéressant de la série car il n’est ni confortable ni beau, mais c’est quand même un peu mieux à cause des gens qui y habitent quand Harry y passe du temps.

Bien qu’il s’agisse d’une autre maison appartenant à des personnes obsédées par les arts sombres, l’Ordre du Phénix la prend en charge et fournit autant de chaleur et d’énergie à l’endroit que possible. Bien que les efforts de nettoyage de la maison soient presque vains, une tentative a certainement été faite.

7 Beauxbatons Academy of Magic

Il y a beaucoup d’endroits dans Harry Potter qui sont brièvement mentionnés mais que nous ne voyons pas vraiment du tout. L’un de ces lieux est Beauxbatons, l’école des sorciers en France.

Bien que nous ne voyions jamais vraiment cet endroit, ce que nous en entendons le fait paraître plutôt confortable ou au moins magnifique. C’était un endroit plus chaud que Poudlard et clairement un endroit qui servait de nombreux plats délicieux originaires du pays. Bien que cela puisse ne pas sembler aussi chaleureux que Poudlard, ce ne serait certainement pas un mauvais endroit où vivre.

6 Le chaudron qui fuit

Le Chaudron Baveur n’est pas exactement une maison car c’est plutôt une auberge, mais c’est un endroit où beaucoup de gens restent pour des séjours courts ou longs. Bien que cela puisse être un peu terne, il y a quelque chose d’invitant à l’endroit. Il est situé à l’entrée de Diagon Alley et a une présence plutôt réconfortante.

Quand Harry reste là pendant une partie de son été avant sa troisième année, il apprécie vraiment son séjour.

5 La maison d’enfance de Harry

Harry n’a jamais vraiment l’occasion de voir ou d’entendre parler de sa maison d’enfance à Godric’s Hollow, sauf dans de brèves images ou descriptions. Cependant, les aperçus que lui et ses lecteurs ont de l’endroit brossent le portrait d’une maison accueillante et aimante.

La lettre que Harry trouve que sa mère a écrite à Sirius mentionne qu’ils avaient un chat de compagnie et qu’Harry avait un balai jouet. C’est vraiment tragique ce qui s’est passé à la maison et que cela a été détruit.

4 Shell Cottage

Shell Cottage est un endroit extrêmement confortable et accueillant pour vivre, mais c’est malheureusement un endroit où Harry n’a jamais vraiment l’occasion de profiter de son confort. Quand Harry et ses amis restent au Shell Cottage, ils ont récemment été prisonniers et font face à la mort de Dobby.

Cependant, le chalet lui-même est clairement un endroit charmant que Bill et Fleur ont transformé en une belle maison. Avec l’emplacement sur la plage et les motifs balnéaires, c’est définitivement un endroit qui, dans de meilleures circonstances, serait génial de rester.

3 La cabane de Hagrid

La cabane de Hagrid est peut-être une petite maison étant donné que Hagrid est plus grande qu’un humain moyen, mais elle a beaucoup de cœur. Bien que toute la maison ne soit composée que d’une seule pièce géante, c’est un endroit extrêmement confortable.

Il comprend des éléments comme une cheminée, une grande table en bois, Fang le chien et une grande couette. Ce serait certainement un endroit super accueillant pour s’asseoir et parler et profiter des tentatives de cuisine de Hagrid.

2 Poudlard

Poudlard est peut-être une école, mais c’est un endroit que beaucoup considèrent comme à la maison au moins pour une période de leur vie. Harry considère toujours Poudlard comme sa vraie maison. Bien que Poudlard soit grand et plein de mystères et de choses parfois effrayantes, il y a aussi des endroits vraiment confortables. Les salles communes de Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle semblent toutes particulièrement chaleureuses et intimes.

D’autres endroits tels que la grande salle et les serres d’herbologie sont également chaleureux et doux.

1 Le terrier

Bien que Poudlard soit parfois confortable, il ne pourrait jamais remplacer le Terrier. Il n’y a nulle part dans la série Harry Potter aussi intime que la demeure des Weasley. Avec l’inadéquation des pièces et l’agitation des gens qui vont et viennent, il y a une grande énergie familiale dans l’espace. La cuisine est souvent pleine de monde et le salon propose des objets uniques tels que l’horloge Weasley.

Bien que la maison soit peut-être plus ancienne et pas très chic, c’est l’endroit où il est le plus facile d’imaginer pouvoir se détendre et s’amuser, et c’est en grande partie grâce à tout le travail domestique et les compétences que Molly met dans sa maison.

