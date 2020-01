Harry Potter: 5 fois Albus Dumbledore était un héros (& 5 il était un méchant)

Dans Harry Potter, Albus Dumbledore, chef de file de la lumière, vainqueur des sorciers noirs, était une légende en devenir. Armé de sa propre carte Chocolate Frog, d’un public enthousiaste et du respect et de la peur de presque tout le monde, personne sain d’esprit ne combattrait Dumbledore en tête-à-tête. Dumbledore était toujours excité par les gouttes de citron et facilement amusé, et Harry le regarda rapidement comme une figure de grand-père, un symbole de la famille qui lui manquait en grandissant.

CONNEXES: Harry Potter: 10 choses sur Albus Dumbledore qui n’ont pas bien vieilli

Le directeur de Poudlard a obtenu son statut de héros, mais il a également pris des décisions douteuses. Parfois, la perception de Dumbledore du plus grand bien n’était pas bonne pour Harry ou ses amis, les gens que Dumbledore mettait en danger constant.

10 HERO: ADMIS AU RETOUR DE VOLDEMORT

Quand Harry revient du cimetière à la fin de la troisième tâche du Tournoi des Trois Sorciers, il révèle que Voldemort est de retour. Frénétique et terrifié par la nouvelle, le ministre Fudge nie les affirmations de Harry et continue de nourrir le public de mensonges. Dans sa peur de Voldemort, Fudge jette Harry et Dumbledore sous le bus, les nommant menteurs avec un agenda pour lui prendre le Ministère.

Heureusement, Dumbledore croyait Harry et encourageait tout le monde à comprendre que Voldemort était de retour. Sachant que la guerre ne pouvait qu’empirer, Dumbledore rassembla l’Ordre du Phénix en préparation de ce qui allait arriver.

9 VILLAIN: IGNORER HARRY

Après une fin traumatisante du Tournoi des Trois Sorciers, Harry est déchiré par le Daily Prophet, le Ministère et ses camarades de classe. Seuls les amis les plus proches de Harry sont là pour lui quand il semble que le monde est contre lui, et si ce n’est pas assez mauvais, Dumbledore se rend également indisponible pour Harry. Tout au long de Harry Potter et de l’Ordre du Phénix, Dumbledore interagit à peine avec Harry à moins que cela ne soit nécessaire, et encourage les amis de Harry à l’ignorer également pendant l’été au préalable. Bien que Dumbledore explique qu’il essayait de protéger Harry, ses actions ne faisaient que le blesser.

CONNEXES: Harry Potter: 10 choses sur Dumbledore qui n’ont aucun sens

8 HÉROS: FOUGHT VOLDEMORT

Harry Potter et l’Ordre du Phénix est un sac mixte pour Dumbledore. Il compense avoir ignoré Harry en le secourant pendant la bataille au Ministère. Alors que Dumbledore ne pouvait pas tuer Voldemort, il détourna son attention d’Harry. Vaincre Voldemort n’est pas une mince affaire, et leur duel gaspille suffisamment de temps pour que Minster Fudge apparaisse ensuite et voit Voldemort au ministère de la Magie.

7 VILLAIN: OBTENIR DES ADOLESCENTS À FAIRE SA SOUMISSION

Albus Dumbledore est un homme adulte avec une liste d’alliés adultes de confiance. Au lieu de les enrôler dans son combat contre Voldemort, Dumbledore demande à Harry de tout faire, de la réception de la mémoire originale et intacte de Slughorn à la mort de Voldemort. Ce sont des choses que Dumbledore aurait pu faire pour lui-même ou demander à d’autres collègues de l’aider. Mais plutôt que de suivre cette voie, il remet les responsabilités à Harry Potter et à ses amis pour accomplir la prophétie. Demander tant d’adolescents, même s’ils étaient capables, était un pas trop loin.

6 HÉROS: PRÉPARÉ HARRY POUR LA BATAILLE FINALE

Bien qu’il n’ait pas enseigné à Harry la magie défensive ou offensive, Dumbledore l’a informé du comportement de Tom Riddle quand il était enfant et adolescent. Les souvenirs permettent à Harry de regarder de plus près son plus jeune adversaire et d’avoir un aperçu des types d’objets que Tom aurait décidé d’utiliser comme Horcruxes. N’écartant pas Harry du danger potentiel, le directeur l’amène également à trouver le médaillon de Serpentard. Bien que Ron fasse valoir que Dumbledore leur donne à peine quoi que ce soit, il ne leur avait rien laissé du tout, car il avait laissé Harry l’épée de Gryffondor dans son testament.

CONNEXES: Harry Potter: 10 pires décrets éducatifs faits par Dolores Ombrage, classés

5 VILLAIN: MENTRE À TOUS

Pour assurer sa victoire, Dumbledore a gardé ses connaissances et ses plans près de la poitrine. En regardant les souvenirs de Snape, Harry apprend que lui et Snape n’ont reçu que la moitié de la grande image, respectivement. Bien que cela ait pu être la bonne décision d’un point de vue logique, cela n’a fait que forcer les gens à souffrir alors qu’ils tentaient de dénouer les déclarations de Dumbledore. En ne révélant ses connaissances qu’à un groupe restreint de personnes, cela a provoqué une méfiance entre tous alors que la guerre empirait.

4 HÉROS: HORCRUXES

À la recherche d’un moyen de tuer Voldemort, Dumbledore a d’abord joué avec le concept des Horcruxes lorsqu’il a posé les yeux sur le journal de Tom Riddle. Par la suite, Dumbledore a continué sur le chemin, en cherchant d’autres et comment les détruire. S’assurant que son travail n’était pas en vain, Dumbledore a donné à Harry des leçons d’histoire sur la vie de Voldemort du jeune Tom Riddle à l’adulte qu’il est devenu. Limiter la source de l’immortalité de Voldemort est la clé pour gagner la guerre. Avec Regulus Black mort, il était probable que sans la découverte de Dumbledore, personne ne connaîtrait jamais les Horcruxes.

3 VILLAIN: ÉLEVÉ HARRY À MOURIR

Alors qu’Harry regarde les souvenirs de Snape, il a accès aux informations que Dumbledore ne lui avait jamais accordées. Une telle découverte a révélé que pour gagner la guerre, Harry devait mourir aux mains de Voldemort. Snape répond à la déclaration suggérant que Dumbledore avait élevé Harry comme s’il était un porc de boucherie. Bien que Rogue n’ait jamais pris soin d’Harry, son choc et son aversion pour les informations correspondent à la situation. Dumbledore s’était assuré que Harry vivrait, se préparant pour la guerre, jusqu’au moment où il devait mourir. C’est une pensée dérangeante, venant surtout de l’homme que tant de gens admiraient.

CONNEXES: Harry Potter: 10 pires choses que les professeurs de Poudlard aient jamais faites

2 HERO: PLANIFIE SA MORT

Malheureusement, l’un des moments les plus réfléchis de Dumbledore s’est produit au détriment de sa vie. Un rêve il y a longtemps de tenir les trois reliques de la mort laissa Albus d’une main maudite qui finirait par le tuer. Avec seulement un an à gauche, Dumbledore a enrôlé Rogue dans un plan plus large pour assurer la défaite de Lord Voldemort. Si Rogue avait tué Dumbledore, il aurait obtenu sa place dans les rangs de Voldemort ainsi que sa confiance.

Cependant, une partie de ce plan n’a jamais abouti. En mourant de la main de Rogue, Dumbledore croyait que le pouvoir de la Baguette Ancienne mourrait avec lui. Ce plan a été vaincu lorsque Draco a désarmé Dumbledore pour la première fois, devenant le propriétaire de la baguette Elder avant que Snape ne tue le directeur.

1 VILLAIN: GAUCHE HARRY AVEC LES DURSLEYS

Bien que Harry n’ait plus beaucoup de famille, il devait y avoir d’autres amis de la famille de James et Lily pour élever le garçon qui a survécu. Même si Dumbledore avait probablement le pouvoir de suggérer que Sirius Black soit jugé pour sa condamnation pour meurtre, il n’a jamais été mentionné qu’il avait essayé d’aider le meilleur ami de James Potter.

Au lieu de cela, même après avoir été averti de la façon dont les Dursley sont affreux par Minerva McGonagall, Dumbledore insiste toujours sur le fait que rester avec eux est l’option la plus sûre pour Harry. Ironiquement, tout en restant avec Pétunia et Vernon était peut-être le meilleur moyen de garder Harry des mangemorts, c’était toujours l’un des endroits les plus dangereux pour Harry. Maltraité et négligé toute sa vie, Harry a vécu dans un placard ignoré et a travaillé comme esclave pour ses proches jusqu’à l’arrivée de sa lettre de Poudlard.

SUIVANT: Harry Potter: 10 meilleurs professeurs, classés par intelligence