Harry Potter: comment chaque personnage s’adapte à sa baguette

Dans Harry Potter et la pierre du sorcier, Ollivander, propriétaire d’Ollivander dans Diagon Alley, a déclaré ce qui suit: “La baguette choisit le sorcier, M. Potter. On ne sait pas toujours pourquoi.” Les baguettes ont des personnalités qui leur sont propres et sont peut-être même sensibles.

Pour cette raison, chaque sorcière et sorcier détient une connexion personnelle profonde avec leurs baguettes respectives. Le lien entre eux est différent d’un individu à l’autre. En regardant certains des principaux acteurs de la série, voici quelques-unes des caractéristiques qui sont partagées entre eux et leurs baguettes.

10 Harry Potter

Comme de nombreux sorciers et sorcières, Harry a obtenu sa baguette en préparation pour sa première année à Poudlard. Visitant Olivanders, Harry était associé à une baguette en bois de houx, de onze pouces de longueur, avec un noyau en plumes de phénix. Comme beaucoup le savent, le noyau de la baguette d’Harry est partagé avec Voldemort, dont la plume de la queue provenait du même phénix.

Le bois choisi pour la baguette d’Harry n’était pas un accident. Selon Rowling, le bois d’un houx repousserait le mal, selon la tradition européenne. Le nom Holly, en fait, provient de racines similaires au mot Saint. En tant que protagoniste et élu, c’est un choix approprié.

9 Ron Weasley

Le meilleur ami de Harry, Ron, avait deux baguettes au cours de la série. Son premier a été hérité de son frère Charlie et a été brisé lors des événements de La Chambre des secrets. Cette baguette donnait souvent des ennuis à Ron. Ce n’est pas que la baguette ne fonctionnait pas en soi, mais la baguette elle-même n’a jamais été complètement couplée à Ron car c’était à l’origine celle de ses frères.

Par la suite, il a rapidement reçu sa propre baguette, une baguette en bois de saule de quatorze pouces avec un noyau de cheveux de licorne. Le bois de la baguette de Ron n’est pas un accident. Le bois de saule attirerait ceux qui souffrent d’insécurité, semblable aux sentiments négatifs de Ron envers son statut. Mais ils offrent également une croissance à ceux qui ont le plus grand potentiel.

8 Hermione Granger

Hermione Granger, la dernière membre du trio, a une baguette particulièrement unique. Outre le design qui fait écho au bois dans lequel il est fabriqué, les origines de sa signification sont fascinantes. La baguette d’Hermione est faite de vigne, avec un noyau en corde cardiaque de dragon.

La vigne n’est pas nécessairement considérée comme du bois par beaucoup, mais les anciens celtes et les druides voyaient toutes choses avec une tige ligneuse comme un arbre. Ainsi, les baguettes ont été fabriquées à partir de ce matériau. Les baguettes de vigne sont souvent faites pour ceux qui ont un plus grand but caché en eux. Ils finissent également par être sous-estimés dans le pouvoir, semblable au passé d’Hermione en tant que née moldue.

7 Dumbledore

Pendant longtemps, les fans ont pensé que la seule baguette que Dumbledore possédait était celle qu’il avait utilisée tout au long de la série. Mais, il a été révélé que cette baguette était, en fait, la baguette aînée. Avant d’être propriétaire de cette relique de la mort, Dumbledore possédait une autre baguette, comme on le voit dans la franchise Fantastic Beasts.

Ce matériau n’a pas encore été révélé, mais en le regardant et connaissant Dumbledore, il pourrait être en ébène. Outre la couleur noire caractéristique du bois, ces baguettes s’attachent à celles qui ont des convictions et des personnalités fortes. Ils conviennent également à ceux qui sont qualifiés en transfiguration, un sujet que Dumbledore a enseigné à Poudlard.

6 Voldemort

Voldemort était le sorcier noir le plus puissant de tous les temps. Son règne de terreur a duré des décennies, même pendant son séjour dans la clandestinité. Sa baguette correspond à sa personnalité maléfique. Partageant un noyau de phénix avec Harry Potter, la baguette de Voldemort est en bois d’if et mesure trente pouces et demi de long.

Selon Pottermore, ceux qui brandissent des baguettes d’if ont la capacité de détenir le vrai pouvoir de la vie et de la mort. Avec l’obsession de Voldemort pour les deux concepts, on pourrait dire que cet appariement est approprié. L’os ornemental vu dans les films n’est pas mentionné dans les livres, mais est certainement approprié compte tenu de qui est Voldemort et des origines de sa baguette.

5 Neville Londubat

Comme Ron Weasley, la première baguette de Neville Londubat lui a été héritée d’un parent. Son père, qui était malheureusement devenu fou, a laissé sa baguette pour son fils. Pour cette raison, la baguette n’a jamais complètement fusionné avec Neville en tant que véritable propriétaire. Finalement, comme Ron, Neville a gagné sa propre baguette qui lui convient et à lui seul.

Cette deuxième baguette était en bois de cerisier, avec un noyau de cheveux de licorne et mesurant à treize pouces. Selon la tradition des baguettes, les baguettes en bois de cerisier sont adaptées à celles de haut prestige. Alors que Neville est timide et timide dans les premières parties de la série, une fois qu’il a trouvé son courage et qu’il a gagné sa nouvelle baguette, il correspond à la renaissance qui est symbolisée par les fleurs de cerisier de cette baguette.

4 Severus Snape

Comme Rogue lui-même, sa baguette reste un peu mystérieuse. Il n’a pas été précisé quel est le matériau, le noyau ou la longueur de sa baguette dans les matériaux supplémentaires des films, des livres ou de Pottermore. Cela étant dit, connaissant Rogue et voyant à quoi ressemble sa baguette, il est juste d’en dire quelques mots.

La couleur noire pourrait très bien être due au fait qu’il s’agit d’une baguette en bois d’ébène, similaire à Dumbledore. Cela pourrait être approprié, car Rogue lui-même est engagé dans la tâche qui lui a été confiée par Dumbledore. Les baguettes en ébène conviennent à ceux qui s’efforcent de rester fidèles à leur cœur, ce que Snape a fait tout au long de son histoire.

3 Minerva McGonagall

Minerva McGonagall est l’une des figures les plus sous-estimées de Harry Potter. Figure forte de résilience et de vérité à Poudlard, McGonnagal n’aurait peut-être jamais été facile avec Potter et ses amis, mais les a toujours traités avec le respect qu’elle jugeait nécessaire.

Ses solides compétences en leadership et sa boussole morale s’harmonisent bien avec son bois de sapin, sa corde cardiaque de dragon et sa baguette de neuf pouces et demi. Le bois de sapin est considéré comme l’un des bois les plus solides pour les baguettes, produisant un outil qui exige de la force et de la résistance de leurs propriétaires. McGonagall est un pilier de la direction de l’école, et sa baguette incarne cela.

2 Ginny Weasley

La baguette de Ginny Weasley n’est pas entièrement connue en termes de noyau et de longueur, mais Rowling a confirmé qu’elle est en bois d’if. Ironiquement, la baguette de la femme de Harry Potter est le même matériau que celui de son ennemi. Alors que la baguette de Voldemort signifie les tendances négatives et mauvaises de cette baguette, Yew a en fait un sens parfait pour Ginny.

Ginny est une personne profondément protectrice de tous ceux qu’elle aime. En raison de cet ajustement en if, car ce bois est également connu pour être utilisé par de puissantes sorcières et sorciers pour la magie défensive. Ces baguettes ne choisissent également jamais un propriétaire médiocre ou timide, parfait pour une Ginny talentueuse comme une sorcière.

1 Bellatrix Lestrange

Alors que Voldemort est le mal incarné dans son intégralité, Bellatrix Lestrange n’est rien d’autre que du pur sadisme. Son désir de faire souffrir les autres est inégalé, et sa folie ne fait pas mieux. Sa baguette, en noyer avec un cœur de cœur en dragon, ne supporte que son toucher mortel.

Les baguettes en noyer ne sont pas mauvaises par nature, mais leur capacité est de grande envergure, capable d’exécuter à peu près n’importe quel sort souhaité par l’utilisateur. Ce désir de jouer peut créer une relation toxique entre de mauvaises mains, résultant en une arme habile dans le pire type de magie possible.

