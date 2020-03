Harry Potter Vs. Bêtes fantastiques: qu’est-ce qui est plus réaliste?

Harry Potter et sa série de films dérivés Fantastic Beasts se déroulent dans un monde fantastique alternatif qui ressemble au monde réel mais dans lequel la magie existe. Les humains non magiques, appelés “Moldus” dans Harry Potter et “No-Majs” dans Fantastic Beasts, ignorent le monde magique qui coexiste avec leur propre monde avec la plupart des êtres magiques et des artefacts rendus invisibles pour eux.

En relation: Harry Potter: les alignements des donjons et des dragons des personnages moldus

Étant donné que les deux séries se déroulent dans un monde qui ressemble au nôtre, il existe de nombreuses similitudes entre les deux mondes. En outre, en raison de la ressemblance partagée, il existe des aspects réalistes de Harry Potter et de Fantastic Beasts. Voici cinq aspects réalistes de Harry Potter et cinq des bêtes fantastiques.

10 Harry Potter: Diagon Alley, Knockturn Alley et Hogsmeade

Il est logique que les sorcières et les sorciers aient besoin d’endroits pour magasiner et trouver des baguettes, des livres, des balais, etc. pour répondre à leurs besoins. Ils ne pouvaient évidemment pas aller dans les magasins moldus pour trouver de telles choses. Ainsi, des endroits comme Diagon Alley et Hogsmeade, qui sont tous deux essentiellement des centres commerciaux sorciers, existent pour répondre aux besoins de la population magique générale tout en restant cachés des Moldus.

Knockturn Alley est également réaliste, car là où il y a des centres commerciaux généraux, il y a des homologues minables et ombragés, semblables au marché noir du monde réel.

9 bêtes fantastiques: le nom No-Maj

Bien que le nom semble étrange, d’autant plus que les fans appellent les humains non magiques de la série “Moldus” depuis 1997, le nom “No-Maj” a plus de sens. Il est plus probable que les sorciers et les sorcières seraient enclins à appeler des personnes non-sorcières nées dans des familles non-sorcières quelque chose du genre “non magique”.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à les appeler un nom qui fait allusion à leur statut non magique, non plus. Ils sont appelés Non-Magiques en France et “Can’t-Spells” et “Non-Wizards” dans d’autres pays anglophones, ce qui rend la Grande-Bretagne étrange jusqu’à présent selon des informations que J.K. Rowling est sorti.

8 Harry Potter: la dangerosité des bêtes

Alors que moins de créatures magiques dans Harry Potter sont aussi en évidence que dans Fantastic Beasts, le premier présente un plus large éventail de créatures dangereuses et mortelles de Fluffy le chien à trois têtes ressemblant à Cerberus de la mythologie grecque au dragon hongrois Horntail auquel Harry fait face. le tournoi Triwizard.

Connexes: Bêtes fantastiques: 5 meilleures rivalités (et 5 qui n’ont aucun sens)

Ces créatures que Harry et ses amis rencontrent soulèvent davantage les enjeux que les bêtes de Fantastic Beasts, à l’exception des bêtes comme le Zouwu qui a été brièvement présenté dans le cadre du Circus Arcanus dans Crimes of Grindelwald.

7 bêtes fantastiques: interdire la magie et la romance non magique

Tout ce qui est jugé réaliste ne sera pas nécessairement bon, et cet aspect de Fantastic Beasts est l’un de ces cas. La culture sorcière des années 1920, comme le montre Fantastic Beasts, met fortement l’accent sur la séparation des sorciers et des non-majors. Cela agit comme un point de conflit dans la série avec la sorcière Queenie Goldstein tombant amoureuse de No-Maj Jacob Kowalski, dont l’ancien devient si désespéré pour un changement de la loi qu’elle s’associe à Moldu-hater et Pureblood Supremacist Gellert Grindelwald.

Malheureusement, la loi a du sens étant donné l’immense désir du monde sorcier de se garder et leur magie cachée des Moldus et des No-Majs. Cependant, c’est toujours une loi problématique qui semble avoir été abolie au moins en Grande-Bretagne au moment où la série Harry Potter se déroule.

6 Harry Potter: communautés de sorciers

Quelque chose qui est brièvement mentionné dans la série Harry Potter est les procès de sorcières qui ont tourmenté l’Europe et les États-Unis, entraînant l’adoption de lois sur le secret par des gouvernements magiques. Surtout dans les premières années de ces lois, les sorciers et les sorcières auraient probablement trouvé plus facile de rester anonyme en créant leurs propres communautés et villages.

Ces communautés ne sont pas vraiment abordées dans les films Fantastic Beasts dans lesquels les êtres magiques semblent être plus entrecoupés d’humains non magiques, qui avaient leurs avantages, qui seront abordés plus loin dans cet article.

5 bêtes fantastiques: le nombre de bêtes rencontrées

Parce que le personnage principal, Newt Scamander, était un magizoologist, Fantastic Beasts a présenté beaucoup plus de créatures magiques plus fréquemment que Harry Potter. Alors que le monde sorcier est représenté presque aussi industrialisé que son homologue non magique, à des exceptions telles que l’utilisation de bougies et de plumes sur l’électricité et les ordinateurs, les animaux sont toujours susceptibles de faire partie de ce monde.

CONNEXES: 10 photos fan-art hilarantes de Harry Potter qui feraient même rire Voldemort

Cependant, si des créatures magiques sont vues dans Harry Potter, elles sont généralement un animal de compagnie, en captivité ou dans la forêt interdite. Les créatures magiques sont tout aussi susceptibles d’errer dans la ville dans Fantastic Beasts qu’en captivité ou dans la nature, ce qui est plus réaliste.

4 Harry Potter: Suprématie sang-pur

Comme mentionné précédemment, tout n’est pas réaliste sur ces deux séries de films. Alors que les deux séries abordent Pureblood Supremacy à travers ses antagonistes, Lord Voldemort et Gellert Grindelwald respectivement, jusqu’à présent, la série Harry Potter a abordé cet aspect du monde plus que Fantastic Beasts. Surtout plus tard dans la série Harry Potter, les Sacred 28 (familles qui sont toujours entièrement Sang-Pur) sont discutés en détail en raison de leur lien avec l’idéologie de Voldemort, ses disciples et sa propre lignée maternelle.

Nous n’avons pas encore vu autant de discussions sur Pureblood Supremacy en dehors du rassemblement de Grindelwald dans The Crimes of Grindelwald et quelques allusions à ce sujet dans Fantastic Beasts et Where to Find Them. Cependant, compte tenu de ce qui s’est passé dans le film susmentionné, les fans peuvent s’attendre à voir plus de Grindelwald et son idéologie Pureblood dans les futurs films. Quoi qu’il en soit, les représentations de tels préjugés sont malheureusement réalistes en raison de leurs parallèles réels tels que le racisme et le sexisme.

3 Animaux fantastiques: Circus Arcanus

Là où il y a des gens, il y a des opportunités d’exploiter les opprimés et les étranges. Tout comme il y a des cirques dans le monde non magique, il y a des cirques dans le monde sorcier, comme établi dans Fantastic Beasts. Et tout comme les cirques du monde réel, le propriétaire Skender est louche et exploite ses employés, utilisant leurs compétences et leur caractère unique pour gagner plus d’argent tout en les laissant dépendants du cirque pour le travail.

En relation: Bêtes fantastiques: 5 raisons pour lesquelles la crédibilité n’est pas liée à Dumbledore (et 5 il l’est)

De plus, comme dans les cirques du monde réel, les animaux sont mal traités, ce qui les rend plus agités et enclins à s’en prendre à eux et à s’échapper, comme le Zouwu dans Crimes of Grindelwald.

2 Harry Potter: les médias d’information

Tout comme dans le monde réel, les médias de Harry Potter, en particulier The Daily Prophet, sont décrits comme ayant tendance à fausser les histoires et à les faire tourner d’une manière qui attirera le plus de lecteurs. Bien que tous les médias du monde réel ne soient pas comme ça, la plupart des gens pensent la même chose d’un média ou d’un autre, généralement en raison de préjugés politiques.

De plus, le ministère de la Magie a pu manipuler The Daily Prophet pour qu’il dise aux informations la façon dont ils, en particulier Cornelius Fudge, le ministre de la Magie de l’époque, voulaient que cela soit dit, comme la censure et les dissimulations du gouvernement moderne .

1 Bêtes fantastiques: connaissance de la culture sans maj

Un bâillon courant dans Harry Potter est la façon dont les petits sorciers et sorcières, en particulier les adultes, connaissent la culture moldue. Bien qu’ils soient censés se fondre dans les environnements moldus, la plupart des sorciers ont du mal à le faire et ont tendance à se démarquer soit en portant des vêtements dépareillés, soit en essayant d’acheter des articles moldus avec de l’argent sorcier.

Bien qu’une blague drôle, cela n’a pas de sens. Les sorciers et les sorcières coexistent avec les Moldus depuis des siècles et devraient pouvoir suivre un peu la culture moldue. Fantastic Beasts représente mieux une telle idée. Bien qu’ils ne soient pas autorisés à se marier ou à interagir pendant de longues périodes de temps, les sorciers et sorcières semblent être mieux adaptés pour se fondre dans la culture No-Maj aux États-Unis.

Suivant: Harry Potter: 5 fois Harry était un sorcier extrêmement avancé (et 5 fois qu’il était derrière)

Prochain

10 films de science-fiction obscurs (mais impressionnants) que vous pouvez diffuser aujourd’hui sur Netflix



A propos de l’auteur

Carly Olsen est une écrivaine basée à Salt Lake City, Utah. Elle a fréquenté l’Université Southern Utah, où elle a étudié la littérature et les études cinématographiques, et utilise maintenant ses connaissances en études cinématographiques pour écrire pour .. Elle a agi comme tutrice, lecteur bêta et éditrice dans des projets d’écriture d’étudiants et de collègues. Quand elle n’écrit pas, elle aime lire, jouer du trombone et jouer de la comédie à divers endroits dans la région de Salt Lake.

En savoir plus sur Carly Olsen