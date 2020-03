Harvey Weinstein teste positif pour le coronavirus en prison

Harvey Weinstein est la dernière personne de haut niveau à avoir été testée positive pour le nouveau coronavirus. TMZ rapporte que Weinstein a été confirmé comme l’un des deux détenus du centre correctionnel de Wende, où il se trouve actuellement à la suite de sa condamnation pour viol et agression sexuelle, pour un résultat positif au test COVID-19.

Weinstein a été transféré à Wende après avoir été emmené à Rikers Island après sa condamnation. On ne sait pas encore quand Weinstein a contracté le virus; il est isolé depuis qu’il a été emmené chez Rikers et il n’a apparemment eu aucun contact avec sa famille ou des avocats depuis son diagnostic. Weinstein est considéré comme une catégorie à très haut risque pour les systèmes graves, ayant été hospitalisé à quelques reprises pour des douleurs thoraciques et ayant reçu un traitement cardiaque.

En dehors de l’établissement correctionnel de Wende, il y a 17 autres détenus et 12 employés dans les prisons de l’État de New York qui ont un coronavirus selon le Département des services correctionnels de New York.

Un représentant du Département des services correctionnels et de la surveillance communautaire de l’État de New York, qui a la garde de Weinstein, a déclaré à côté: «Pour chaque cas confirmé, le DOCCS a travaillé avec le ministère de la Santé pour identifier toute personne potentiellement exposée afin de fournir des notifications et d’arrêter la propagation du virus. “

Plusieurs personnalités non condamnées ont également été testées positives pour le virus, notamment Idris Elba, Daniel Dae Kim, Tom Hanks et Rita Wilson et plusieurs sénateurs, dont (annoncé dimanche) Rand Paul.