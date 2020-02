Hawkeye rappelle à tout le monde qu’il n’est pas le pire Avenger

Ils avaient récemment nommé Œil de Faucon Le pire Avenger de Marvel, mais il a ajouté quelques noms à la discussion.

En ce qui concerne les super pouvoirs, Œil de Faucon On ne leur a pas accordé les mêmes compétences que certains de leurs coéquipiers. C’est pour cette raison qu’il est souvent considéré comme le vengeur le plus faible. Bien qu’il soit un tireur d’élite expert avec l’arc et la flèche, il est peu probable que quelqu’un le considère à la hauteur de Captain America, Iron Man, Hulk ou Thor. Cependant, il n’est pas le pire, et il peut en nommer certains qui sont sous lui.

Dans Hawkeye: Chute libre numéro 2 par Matthew Rosenberg, Otto Schmidt et Kim Jacinto, Œil de Faucon est devant le Bombe humaine Le méchant prétend que tout le monde sait qui il est et insulte Clint Barton disant: “Vous êtes le PIRE Avenger.” Quelque chose qui n’a manifestement fait aucune grâce. Il répond qu’il n’est pas le pire et “même pas le pire des cinq”. Alors nom Gilgamesh, Stingray et à Renard étoilé aussi pire que lui.

Les trois héros nommés ne sont pas des héros mémorables.

Stingray, C’est un océanographe qui porte une combinaison de combat exosquelette. Il s’agit essentiellement d’une version marine d’Iron Man.

Gilgamesh, Également connu sous le nom de The Forgotten One, il provient des pages de The Eternal. Il est l’un des personnages les plus forts de l’univers Marvel. Cependant, son temps dans les Avengers était un point bas pour le personnage, d’autant plus qu’il portait un uniforme ridicule qui ressemblait à un taureau.

Starfox, C’est vraiment incroyablement puissant. Le frère de Thanos a beaucoup de pouvoirs, y compris la capacité de contrôler les émotions des autres, un pouvoir qu’il a utilisé de nombreuses façons malheureuses. Alors que les trois personnages pourraient probablement vaincre Hawkeye dans un combat, ils sont certainement trois des pires Avengers.

De nombreux personnages de Marvel sont devenus un Avenger au fil des ans. Heureusement pour Œil de FauconCe n’est peut-être pas l’un des plus puissants mais au moins c’est l’un des plus emblématiques. À la fois dans les bandes dessinées, les films et lorsque vous passez à la plate-forme de streaming de Disney + Avec sa série télévisée.

