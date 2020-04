HBO approuve une série télévisée sur «Hellraiser»

Les scénaristes Mark Verheiden (‘Swamp Thing (Swamp Thing)’) et Michael Dougherty (‘Godzilla: King of the Monsters’) et le réalisateur David Gordon Green (‘Halloween Night’) développeront une série télévisée pour HBO. sur «Le cœur infernal», le célèbre roman écrit par Clive Barker plus connu sous le nom de Hellraiser, le titre de l’adaptation cinématographique réalisée par Barker lui-même un an après sa publication.

Verheiden et Dougherty seront en charge de l’écriture des scripts tandis que Green dirigera plusieurs épisodes, dont le pilote. Les trois serviront également de producteurs exécutifs aux côtés de Dan Farah (de Farah Films), Roy Lee (de Vertigo Entertainment), Eric Gardner (de Panacea Entertainment), Lawrence Kuppin, David Salzman et les partenaires de Green chez Rough House Pictures, Danny McBride , Jody Hill et Brandon James.

La date limite pour l’instant n’a pas avancé plus de détails sur le projet, au-delà de la confirmation que la future série télévisée n’aura rien à voir avec le remake du film original que David Bruckner dirigera pour Spyglass Media Group à partir d’un script écrit par Ben Collins et Luke Piotrowski («Super Dark Times»).