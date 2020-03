HBO développe la dernière série télévisée de Craig Mazin et Neil Druckmann

Le Hollywood Reporter a révélé que HBO développe une nouvelle série télévisée basée sur la série à succès de jeux vidéo Sony PlayStation, The Last of Us. Le nouveau spectacle sera écrit et produit par Craig Mazin (Tchernobyl) et l’écrivain et directeur créatif original The Last of Us Neil Duckmann.

Le projet est destiné à être une série télévisée. Carolyn Strauss est également attachée à la production exécutive de l’émission aux côtés d’Evan Wells, le président du développeur de jeux The Last of Us Naughty Dog. L’émission sera une coproduction entre Sony Pictures Television en association avec PlayStation Production, et ce sera la première série télévisée de PlayStation Production.

Le premier jeu de la franchise a fait ses débuts en 2013, centré sur des survivants humains tentant de braver un monde post-apocalypse infecté par une pandémie mortelle. Les personnages principaux du premier jeu sont Joel, un passeur dans le monde post-apocalyptique, et Ellie, une adolescente qui pourrait être la clé pour trouver un remède à la pandémie.

Mazin a déclaré aux nouvelles: «Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus. Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil. “

Neil Druckmann a commenté l’annonce: «Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche du récit, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us en tant qu’émission de télévision. “

Le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, a ajouté: “C’est une opportunité incroyablement excitante pour nous de nous associer à Craig, Neil, Carolyn et aux équipes de Sony, Naughty Dog et PlayStation pour donner vie au monde virtuel de ce jeu acclamé.”

Un film basé sur la franchise du jeu à succès a été lancé autour d’Hollywood pendant des années. Cependant, il n’a jamais pu se matérialiser. Une série télévisée est sans doute un meilleur choix, car elle présente moins de risques financiers qu’un film à gros budget, et elle aurait sans doute plus de temps pour étoffer le monde et les personnages.

La page Facebook de Naughty Dog a également déclaré aux actualités: “Nous sommes tellement excités de faire équipe avec HBO pour créer une nouvelle série The Last of Us avec Neil Druckmann et Craig Mazin à la barre.” Vous pouvez consulter cette annonce ci-dessous. The Last of Us Part II devrait sortir sur PlayStation 4 le 29 mai.