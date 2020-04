HBO développe une série Hellraiser avec David Gordon Green

HBO amène les Cenobites sur le petit écran, développant une série Hellraiser. Deadline rapporte que David Gordon Green (Halloween) dirigera le pilote et plusieurs autres épisodes.

La série sera écrite par Mark Verheiden (Battlestar Galactica, Daredevil) et Michael Dougherty (X-Men United, Trick r ’Treat) et présentera la vénérable franchise d’horreur sur le petit écran pour la première fois. L’accord pour la série est basé sur la franchise de films Hellraiser avec un plan pour «créer une continuation et une expansion élevées de la mythologie Hellraiser bien établie», selon le site.

Pinhead devrait apparaître dans la série, qui supposera que la mythologie précédente de la franchise est une donnée.

Hellraiser est l’une des franchises de films d’horreur les plus emblématiques des années 80, adaptée de The Hellbound Heart de Clive Barker. Il tourne autour de la configuration Lament, la célèbre boîte de puzzle qui, une fois résolue, ouvre une porte vers l’enfer et appelle les Cénobites à tourmenter et à punir les méchants.

La franchise est tombée dans des moments difficiles au cours des dernières années, les entrées les plus récentes étant impopulaires auprès de la majorité des fans de Hellraiser, même les plus ardents. Spyglass Entertainment développe un nouveau film dans la série qui n’est pas lié à l’émission de télévision.