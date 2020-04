HBO Making The Wire, Ballers, True Blood et plus disponible gratuitement pour une durée limitée

HBO aide les fans à trouver un moyen de se distraire de la pandémie de COVID-19 en mettant à disposition gratuitement 500 heures de contenu, y compris True Blood, Ballers et The Wire. Variety rapporte que le service de câblodistribution premium rend chaque épisode de neuf séries HBO – comprenant également The Sopranos et Silicon Valley – ainsi que 20 films Warner Bros et 10 documentaires / docuseries disponibles en streaming gratuit via HBO Go et HBO Now.

De toute évidence, ces numéros de contenu signifient que tout n’est pas disponible. Game of Thrones et Westworld font partie des récentes séries à succès non disponibles à la diffusion, par exemple, avec Big Little Lies, Euphoria et Chernobyl. Cette décision n’est pas seulement un moyen d’aider les fans à passer le temps de manière isolée; il permet également aux fans de goûter le contenu qui sera disponible sur HBO Max lors de son lancement en mai. HBO Max comprendra tout sur HBO, ainsi qu’une multitude d’originaux, de titres de bibliothèque et de contenu sous licence pour 14,99 $.

Vous pouvez regarder le contenu, dont la liste complète est ci-dessous, en téléchargeant les applications HBO Now ou HBO Go ou en visitant hbonow.com ou hbogo.com. Le contenu est disponible uniquement aux États-Unis et le sera gratuitement sur les plateformes des partenaires de distribution américains participants au cours des prochains jours.

Ilsting est:

Série complète

1. Ballers (5 saisons)

2. Barry (2 saisons)

3. Silicon Valley (6 saisons)

4. Six pieds sous terre (5 saisons)

5. Les Sopranos (7 saisons)

6. Succession (2 saisons)

7. True Blood (7 saisons

8. Veep (7 saisons)

9. Le fil (5 saisons)

Films de Warner Bros.

1. Arthur

2. Arthur 2: Sur les rochers

3. Aveuglé par la lumière

4. Les ponts du comté de Madison

5. Fou, stupide, amour

6. Empire du soleil

7. Oubliez Paris

8. Happy Feet Two

9. N’est-ce pas romantique?

10. Le film Lego 2: la deuxième partie

11. Spécial de minuit

12. Mon chien passe

13. Nancy Drew et l’escalier caché

14. Pan

15. Pokémon détective Pikachu

16. Chaperon rouge

17. Smallfoot

18. Cigognes

19. Sucker Punch

20. Inconnu

Docu-séries et documentaires

1. L’Apollo

2. L’affaire contre Adnan Syed

3. Elvis Presley: le chercheur

4. Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

5. L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

6. Jane Fonda en cinq actes

7. McMillion $

8. True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

9. United Skates

10. Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest