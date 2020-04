HBO Max commande la série sombre de Justice League, Overlook inspiré par le brillant

HBO Max fait équipe avec J.J. Abrams et Bad Robot de Katie McGrath pour une nouvelle série télévisée basée sur Justice League Dark et The Shining de DC. Le service de streaming qui sera bientôt lancé a annoncé aujourd’hui qu’il avait donné des engagements de production à trois drames d’une heure de Bad Robot, y compris Overlook et une émission non encore nommée basée sur la série de bandes dessinées surnaturelles DC.

Les détails restent à révéler pour la série Justice League Dark. Overlook, quant à lui, sera inspiré par et mettra en vedette des personnages de The Shining. Il est décrit comme une série qui «explore les histoires indicibles et terrifiantes de l’hôtel hanté le plus célèbre de la fiction américaine». Bad Robot a précédemment fait équipe avec Warner Bros. TV, qui font également partie des émissions, sur Castle Rock à Hulu, qui était basé sur le cadre fictif de King de plusieurs de ses romans.

Duster a également été annoncé, qui sera co-écrit par Abrams & LaToya Morgan (The Walking Dead). Le spectacle est décrit comme suit:

Situé dans le sud-ouest des années 1970, la vie d’un chauffeur d’évasion courageux pour un syndicat du crime en pleine croissance va de terrible à follement, stupidement, dangereusement horrible.

Quel début incroyable pour notre association avec l’équipe de Bad Robot follement imaginative sous J.J. et Katie », a déclaré Kevin Reilly, directeur du contenu, HBO Max et président, TNT, TBS et truTV. «Quoi de mieux qu’un J.J. original idée, puis Warner Bros.les laissant libre cours à l’emblématique I.P. de Stephen King et de DC Universe et de fournir davantage de programmes indispensables sur HBO Max. »

HBO Max devrait être lancé le mois prochain et sera la maison exclusive de Friends et The Big Bang Theory. Il accueillera également des émissions originales, y compris Gossip Girl, The Boondocks, Gremlins, Grease et Green Lantern.