HBO Max spécial sera retardé par un coronavirus

Après tant d’années, les fans de Friends auront enfin un spécial où tout le casting se rencontrera en public. Cependant, en raison du coronavirus, la première dudit programme HBO Max sera retardée.

Les progrès du coronavirus ont entraîné le report des séries et des tournages de films jusqu’à la fin de cette crise sanitaire. Des séries comme Le flash ou Grey’s Anatomy et des films comme Mission impossible et le tant attendu Matrice 4. La dernière série qui est également mise en quarantaine est Friends. Le tournage de la réunion spéciale qu’ils préparaient sera retardé de quelques mois.

La réunion attendue du casting principal de Des amis, après plus de 15 ans depuis la fin de la série, il va falloir attendre encore un peu. Le tournage devrait commencer le tournage la semaine prochaine, mais maintenant, en raison de préoccupations concernant le coronavirus et pour assurer la sécurité de l’équipe, il a été reporté au plus tôt en mai. Bien que pour l’instant Warner Bros. Television y HBO Max ils n’ont pas parlé de ces événements, très probablement ils le communiqueront bientôt, car les choses se produisent.

La réunion des Des amis Il a été officiellement annoncé en février, déclenchant la folie parmi les fans de ce sit-com. Le projet se prépare depuis des mois et souhaite réunir Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer dans le cadre d’origine de la série. Dans ce chapitre spécial, acteurs et actrices discuteront de la série dans un épisode non scénarisé. «Ce qui est excitant, c’est que nous nous rencontrerons tous pour la première fois (…) et nous parlerons vraiment de la série et de la grande expérience qu’elle a été. Ce sera formidable », a-t-il déclaré Courteney Cox.

Cet épisode spécial, qui devrait coïncider avec le lancement de HBO Max en mai, sera réalisé par Ben Winston et coproduit par Emma Conway et James Longman. Pour l’instant, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour cette réunion.

Films de séries et films concernés

Cette crise sanitaire provoque le report des premières de films comme Mulan, Pas le temps de mourir ou Fast & Furious 9, mais il a également paralysé le tournage de nombreuses séries et certaines d’entre elles comme Grey’s Anatomy ou Supernatural ne pourront pas terminer les saisons comme prévu.

Nous compilons ici toutes les séries et films qui ont été touchés par la crise des coronavirus et qui devront attendre que cette situation s’améliore pour continuer leur production.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.