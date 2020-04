HBO prépare une série inspirée de Hellraiser

L’un des méchants les plus effrayants de l’histoire du cinéma prépare son retour, bien que maintenant en format série. Les derniers rapports suggèrent que la chaîne HBO développe une série inspirée de la franchise Hellraiser, qui a fait ses débuts en 1987 avec le film du même nom.

Selon des sources de Variety, le projet n’est pas présenté comme un redémarrage du film mais comme un “Poursuite et expansion élevées” de la mythologie derrière la saga du film avec près de 35 ans d’existence.

Dans la zone de script, les écrivains Mark Verheiden (Swamp Thing) et Michael Dougherty (Godzilla II: Le roi des monstres), qui sera également producteur exécutif. Pour la réalisation de certains de ses épisodes, il était déjà signé David Gordon Green, cinéaste responsable d’Halloween (2018), un film qui a de nouveau confronté l’actrice Jamie Lee Curtis – dans son rôle de Laurie Strode – et le meurtrier Michael Myers.

Il est à noter que le nouveau projet Hellraiser (toujours sans titre officiel) pas lié à la renaissance il a été annoncé au milieu de l’année dernière. Ce long métrage – produit par Spyglass Media Group – ajoute l’écrivain à son équipe David S. Goyer (Le cavalier de la nuit).

Avant d’atterrir dans le domaine cinématographique, l’histoire des énormes cénobites a été capturée dans le roman The Hellbound Heart, publié en 1986 par l’écrivain Clive Barker. Un an plus tard, Barker lui-même a écrit et réalisé Hellraiser, le premier des dix films qui (depuis) ​​ont vu le jour sous ce titre. Dans le même temps, des bandes dessinées, un roman d’anthologie et divers costumes d’Halloween ont vu le jour, inspirés principalement par la malveillante Pinhead.

HBO n’a pas encore dévoilé de date de sortie provisoire pour la série qui renouvellera la marque Hellraiser. Pourriez-vous voir la lumière pour commémorer le 35e anniversaire de la franchise?