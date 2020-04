HBO propose gratuitement True Detective et Band of Brothers, entre autres séries

Vous ne savez plus quoi voir pendant les derniers jours de quarantaine? Eh bien, vous serez heureux de savoir que HBO a ajouté de nouveaux titres au catalogue que nous pouvons visionner gratuitement en Amérique latine, en streaming.

Auparavant, la plateforme HBO GO et le site Web hbolatam.com avaient déjà publié des chapitres d’émissions récemment produites comme Watchmen et His Dark Materials. Maintenant, vient d’ajouter à l’offre généreuse, les quatre séries dont premières saisons Nous pourrons voir sans frais pendant quinze jours (à partir de ce mercredi 29 avril) ils sont les suivants:

Véritable détective

Matthew McConaughey et Woody Harrelson incarnent Rustin Cohle et Martin Hart, deux détectives de Louisiane dont la vie est intimement liée au cours de la chasse à l’homme de 17 ans pour un meurtrier, depuis le début de l’enquête policière – un crime macabre en 1995 – jusqu’à la réouverture du Cas en 2012. La série policière de style gothique a été créée par Nic Pizzolatto et dirigée par Cary Fukunaga.

Bande de frères

Basée sur la production exécutive de Steven Spielberg et Tom Hanks, cette mini-série emblématique basée sur le best-seller de Stephen E. Ambrose, raconte les incroyables réalisations d’un corps d’élite de parachutistes américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

La nuit de

Créée par Richard Price (The Wire) et Steve Zaillian (Schindler’s List) et mettant en vedette John Turturro et Riz Ahmed, cette mini-série primée aux Emmy Awards suit Nasir “Naz” Khan, un étudiant pakistanais-américain qui vit avec ses parents dans le Queens, New York. Quand il prend le taxi de son père pour une fête à Manhattan, qui commence comme une nuit parfaite, cela se transforme en cauchemar et Naz finit par être arrêté pour le meurtre d’une fille qu’il vient de rencontrer.

Années et années

Alors que la société évolue de plus en plus, la famille lyonnaise vit tout ce que nous espérons pour l’avenir et tout ce que nous craignons. Chaque épisode de Years And Years nous montre la vie des quatre frères Daniel (Russell Tovey), Stephen (Rory Kinnear), Rosie (Ruth Madeley) et Edith (Jessica Hynes), ainsi que grand-mère Muriel (Anne Reid) et des enfants de la famille, alors qu’ils naviguent dans un monde instable politiquement, économiquement et techniquement.

Il convient de noter que ce contenu peut être consulté GRATUITEMENT à partir de la plate-forme HBO GO (application mobile ou version de bureau), sur le site Web de HBO Amérique latine ou sur des serveurs de vidéo à la demande affiliés.

Dans le cadre du catalogue gratuit, il y a aussi des émissions comme The Sopranos, Sex and the City et Barry. Que verrez-vous ce soir?