HBO publie les titres et les synopsis de la saison 3 avant la première

HBO a publié des synopsis et des titres de l’intrigue cryptique pour les quatre premiers épisodes de Westworld saison 3 avant sa première le 15 mars. La série acclamée par la critique est une adaptation du roman du même nom de l’auteur de Jurassic Park, Michael Crichton. Westworld a été un moteur de classement pour le réseau câblé premium, et l’anticipation pour la nouvelle saison a été à un niveau record depuis la sortie de la première bande-annonce complète.

CBR a partagé les titres et les synopsis officiels des quatre premiers épisodes de la saison 3. Les synopsis des épisodes de la saison 3 partagent un thème commun: ils sont tous de vagues métaphores. Les titres des épisodes ne sont plus révélateurs, avec des noms comme «Parce Domine» et «The Absence of Field», ils sont tout aussi ambigus que le synopsis ci-joint. “Parce que Domine”, par exemple, déclare sans ambages: “Si vous êtes coincé dans une boucle, essayez de marcher en ligne droite.” Bien que le titre et les descriptions ne révèlent pas beaucoup à l’avance, il sera intéressant de voir s’ils prennent un nouveau sens après avoir vu les épisodes réels.

La saison 3 de Westworld ramène la plupart des acteurs des deux premières saisons, aux côtés du nouvel acteur Aaron Paul. La série ajoute également l’actrice de Master of None Lena Waithe dans un rôle mystérieux et promet de visiter de nouveaux parcs à thème. De plus, après que certains fans se soient plaints que la saison 2 était trop déroutante, le co-showrunner Jonathan Nolan a promis que la troisième saison serait plus facile à suivre.

Vérifiez Westworld titres de la saison 3, dates de diffusion, synopsis énigmatiques et crédits pour les quatre premiers épisodes:

Saison, 3 épisode 1: “Parce Domine” – 15 MARS

Si vous êtes coincé dans une boucle, essayez de marcher en ligne droite.

Écrit par Lisa Joy et Jonathan Nolan; réalisé par Jonathan Nolan.

Saison 3, épisode 2: “The Winter Line” – 22 mars

Les gens ont érigé beaucoup de murs. Apportez un marteau dans votre vie.

Écrit par Matthew Pitts & Lisa Joy; réalisé par Richard J. Lewis.

Saison 3, épisode 3: “L’absence de terrain” – 29 MARS

Si vous n’aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, ne blâmez pas le miroir.

Écrit par Denise Thé; réalisé par Amanda Marsalis.

Saison 3, épisode 4: “La mère des exilés” – 5 avril

La vérité ne vous libère pas toujours.

Écrit par Jordan Goldberg & Lisa Joy; réalisé par Paul Cameron.

Source: CBR

