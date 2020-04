HBO renouvelle Westworld One More Season, visant à 6

Aimez-vous la troisième saison de Westworld? Si la réponse est oui, vous avez de la chance car il y aura une nouvelle saison de Westworld et probablement deux autres.

Selon les informations du Hollywood Reporter et de ComicBook, l’idée est que la série se termine après 6 saisons, dans lesquelles Jonathan Nolan et Lisa Joy continueront de servir de showrunners et d’écrivains. De même, il a été signalé que le renouvellement était en réponse au contrat que Nolan et Joy ont récemment signé avec Amazon. L’objectif de HBO avec la stratégie est de s’assurer que le couple créatif reste engagé dans la série, même s’ils développent par ailleurs du contenu pour la société de Jeff Bezos.

Se référant à l’accord, Casey Bloys, président de la programmation de HBO, a déclaré ce qui suit dans un communiqué:

«Du West Theme Park à la métropole technologique du futur proche, nous avons pleinement apprécié chaque rebond qui vient des esprits maîtres de nos professeurs de narration, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Nous avons hâte de voir où sa vision nous mènera. »

Westworld diffuse actuellement sa troisième saison, qui a été très bien accueilli par les critiques spécialisés. Jusqu’à présent, il a une cote d’approbation de 82% pour Rotten Tomatoes et ce qui est loué, ce sont les risques qu’il prend en étendant son récit à d’autres endroits, ainsi que les performances du casting.

Il y a plusieurs semaines, l’une des protagonistes du programme, Tessa Thompson, a assuré que, dans ce nouveau cycle d’épisodes, les situations dans l’histoire seraient quelque peu différentes de ce qui avait été géré au cours des saisons initiales, un problème qui lui permettrait ce troisième se démarque beaucoup, venant même pour se sentir comme une sorte de redémarrage.

Maintenant que l’actualité de Westworld se renouvelle pour de nouvelles saisons, il faudra attendre de connaître les décisions qui seront prises concernant le sort de ses personnages.