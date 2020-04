HBO renouvelle Westworld pour la saison 4 – Blackfilm

HBO a renouvelé la série dramatique WESTWORLD, lauréate d’un Emmy®, pour une quatrième saison, a été annoncé aujourd’hui par Casey Bloys, président de HBO Programming.

“Du parc à thème occidental à la métropole technocratique du futur proche, nous avons vraiment apprécié chaque rebond et détournement de l’esprit des maîtres conteurs Jonathan Nolan et Lisa Joy,” nota Bloys. “Nous avons hâte de voir où nous mènera leur vision inspirée.”

WESTWORLD est de retour pour sa troisième saison en huit épisodes, le dimanche 15 mars. Odyssée sombre de l’aube de la conscience artificielle et de la question du libre arbitre, l’émission a été créée pour la télévision par Jonathan Nolan & Lisa Joy, qui sont également producteurs exécutifs. Nolan a réalisé l’épisode de la première de la saison, qui a dépassé neuf millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes.

WESTWORLD a été salué comme «l’émission la plus épique à la télévision» par Decider. TV Guide a salué la saison comme «éblouissante», «exaltante» et «incroyablement pertinente», et Variety l’a qualifiée de «promenade agréable à travers le monde de demain». Le New York Times l’a jugé «élégant et accrocheur», tandis que NPR a qualifié la saison trois de «plus divertissante que jamais».

WESTWORLD a été créé pour la télévision par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui sont des producteurs exécutifs avec Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis et Ben Stephenson. Sociétés de production: Kilter Films et Bad Robot Productions en association avec Warner Bros. Television; basé sur le film écrit par Michael Crichton.