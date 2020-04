HBO & # 039; s Run: qui a vraiment incité à l’évasion | .

Qui est vraiment responsable de l’instigation de la grande évasion Courir? Créée par Vicky Jones, la série de comédie noire HBO suit un homme apparemment célibataire et une femme vraisemblablement mariée qui décident de voyager ensemble 17 ans après avoir fréquenté l’université. Au cours de leur rencontre peu orthodoxe mignonne, les individus en conflit essaient de comprendre ce que l’autre pense, et également de déterminer qui est responsable de l’instigation de l’expérience. Run créé en avril 2020.

Dans Run on HBO, Ruby Richardson (Merritt Wever) et Billy Johnson (Domhnall Gleeson) conviennent de se rencontrer à Grand Central Station à New York. Ils semblent se connaître peu dans le présent, mais sont assez familiers pour les taquineries ludiques. Il y a un lien romantique fort, bien que Ruby et Billy aient besoin de temps pour évaluer la situation et déterminer si elle durera encore. Divisé en sept épisodes, Run propose des performances de Phoebe Waller-Bridge, Rich Sommer et Archie Panjabi.

Au milieu du premier épisode de Run sur HBO, la dynamique du pouvoir change alors que Billy surprend Ruby dans un mensonge. L’architecte présumé semble avoir inventé sa profession, mais on ne sait pas pourquoi elle parle de sa vie. Quant à Billy, il est un gourou de la vie bien connu, et semble suffisamment conscient de lui-même pour savoir que Ruby peut se rappeler des traits de personnalité spécifiques de l’université, et ainsi dire quand il n’est pas véridique. Après quelques plaisanteries comiques et des taquineries sexuelles, le scénario de la première de la série Run prend une tournure dramatique lorsque Billy blâme Ruby d’avoir mis le tout en mouvement. Alors, qui est vraiment responsable et que révèlent les commentaires de Ruby et Billy sur leurs motivations?

Avec Ruby, elle aurait pu éviter la situation entièrement, bien sûr, en envoyant autre chose que “RUN”, ou en évitant complètement le message. En tant que mère mariée avec deux enfants, elle a apparemment menacé le bien-être de sa famille, ou du moins c’est ainsi que cela apparaît à la surface. La particularité de Run on HBO est que certaines informations sont implicites mais non clarifiées. Peut-être que Ruby est séparée de son mari, et peut-être que quelque chose est arrivé à sa famille qui a causé un traumatisme émotionnel. Lorsque Ruby affronte Billy, elle lui demande s’il a rompu avec quelqu’un ou s’il déteste son travail. Très probablement, ce sont les principales raisons de Ruby pour courir. En ce sens, Ruby n’a pas déclenché l’évasion mais a plutôt suivi son cœur parce qu’elle pouvait se le permettre.

Billy prétend qu’il était ivre quand il a envoyé un SMS “RUN”. Il est également visiblement secoué lorsque Ruby l’appelle sur ses «taureaux ** t». Mais la vérité peut résider dans la réponse de Billy, dans laquelle il déclare que «vous blâmez les autres pour les choix que vous avez faits, comme vous le faites toujours». Et donc Billy connaît clairement les informations sur la vie adulte de Ruby dans le présent, et peut même avoir décidé de lancer la course comme un moyen de l’aider pour des raisons inconnues. Sur la base de leur forte chimie, le plan initial de Billy peut avoir changé en quelque chose de plus, ce qui explique sa frustration et sa culpabilité. Dans Courir sur HBO, il est tout à fait possible que Ruby soit techniquement célibataire et n’ait aucune obligation familiale, ce qui signifie à son tour qu’elle a une trame de fond sombre. Ruby ne sait peut-être pas que Billy a planifié l’évasion depuis le début et que son texte n’a pas été envoyé spontanément dans un sommeil ivre.

