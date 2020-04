HBO To Air ‘Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children’ le 5 avril – Blackfilm

ATLANTA MANQUANT ET ASSASSINÉ: LES ENFANTS PERDUS, débutant DIMANCHE 5 AVRIL (8: 00-9: 00 pm ET / PT), est une série documentaire en cinq parties offrant un regard sans précédent sur l’enlèvement et le meurtre d’au moins 30 enfants et jeunes afro-américains à Atlanta entre 1979 et 1981. Quarante ans plus tard, avec la réouverture officielle de l’affaire par le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms, la série raconte l’histoire intérieure de cette tragédie choquante, apportant un nouvel éclairage sur les meurtres horribles à travers des entretiens avec les plus proches des enfants et les enquête, ainsi que des documents d’archives exclusifs. La série retrace l’histoire de la disparition et de la découverte initiales de deux adolescents assassinés jusqu’à la peur qui s’est progressivement emparée de la ville, pour finalement inculper et poursuivre Wayne Williams, 23 ans, révélant la précipitation pour fermer officiellement l’affaire et le déluge continu de questions qui restent sans réponse.

La série sera également disponible sur HBO On Demand, HBO NOW, HBO GO et les plateformes de streaming des partenaires.

ATLANTA’MISSING AND MURDERED: THE LOST CHILDREN est produit et réalisé par les réalisateurs primés Emmy® et Peabody Sam Pollard, Maro Chermayeff, Jeff Dupre, et Joshua Bennett pour Show of Force. La série en cinq parties est exécutive produite par John Legend, Mike Jackson et Ty Stiklorius pour Get Lifted Co. en association avec Roc Nation.

Sur une période de deux ans à partir de 1979, au moins 30 enfants et jeunes adultes noirs ont été assassinés dans la ville d’Atlanta. En février 1982, Wayne Williams a été reconnu coupable du meurtre de deux adultes: Nathaniel Cater, 28 ans, et Jimmy Ray Payne, 21 ans. Dix autres meurtres d’enfants ont été liés à Williams par le parquet. Quelques jours après que Williams a été condamné à deux peines de prison à vie, la plupart des affaires concernant les enfants ont été classées et attribuées à Williams, sans jamais être jugées. La série explore comment les membres de la famille des victimes – ainsi que de nombreux autres membres de la communauté d’Atlanta – restent sceptiques quant à la culpabilité de Williams, malgré des preuves circonstancielles liant les victimes à lui. La série pointe vers des suspects alternatifs, et les biais et pistes inexplorés qui pourraient avoir entaché l’enquête initiale.

La série commence par l’annonce en mars 2019 par le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms et le chef de la police Erika Shields que la ville réexaminerait les preuves des meurtres brutaux. Dans des entretiens exclusifs, Bottoms et Shields assurent à la fois au public et aux familles des victimes que chaque piste d’enquête sera suivie, Shields spéculant: «Est-ce que je pense que, dans certains cas, il y aura un suspect différent? Oui.”

À travers des séquences inédites, des interviews, des documents judiciaires et d’autres documents, cette série documentaire opportune met en lumière de nouvelles preuves, offrant une fenêtre puissante sur l’un des chapitres les plus choquants d’Amérique. Enquêtant sur les tensions raciales et les affrontements politiques qui ont amené Atlanta à un point d’ébullition et pris la nation dans un moment de transition, la série soulève de nouvelles questions pressantes. Présentant des interviews de personnalités et d’experts, la série révèle une communauté brisée qui lutte pour la justice pour leurs enfants depuis quarante ans.

ATLANTA MANQUÉ ET ASSASSINÉ: LES ENFANTS PERDUS présente un large éventail de sujets qui fournissent de nouvelles informations sur les meurtres sous tous les angles, y compris plusieurs des mères et des membres de la famille des victimes – Catherine Leach, Helen Pue, Sheila Baltazar, Eunice Jones, Airmentha Williams , Sirlena Cobb, Anthony Terrell et Isaac Rogers; les journalistes Karl Evanzz, Bob Sirkin, Clem Richardson, Maynard Eaton, David Hilder et Monica Kaufman Pearson; les détectives à la retraite de la police d’Atlanta Danny Agan, Bob Buffington, W.J. Taylor et Lou Arcangeli; les agents à la retraite du FBI, Jim Procopio et Mike McComas; Les avocats de Williams, Mary Welcome, Tony Axam, Lynn Whatley et Ron Kuby; le procureur Joseph Drolet; les historiens et militants Michael Simanga et Natsu Taylor Saito; l’ancien représentant de l’État de GA, Tyrone Brooks; Le directeur des communications du maire Maynard Jackson, Angelo Fuster; et plein d’autres.

Épisodes à venir:

Partie 1

Date de début: DIMANCHE, AVR. 5 (8: 00-9: 00 pm ET / PT)

Connue sous le nom de «La ville trop occupée pour haïr», dans les années 1970, Atlanta est en plein essor, alimentée par l’enthousiasme suscité par l’élection du premier maire noir de la ville. Sous la surface, cependant, des divisions raciales et économiques de longue date se répandent. Lorsque des enfants afro-américains commencent à disparaître et à apparaître morts, la ville est au bord d’une crise sans précédent. Indignés par le fait que leurs dirigeants élus semblent plus soucieux de maintenir l’image d’Atlanta que de protéger les enfants de la ville, les membres de la communauté noire, dirigée par Camille Bell, la mère de l’un des garçons tués, appellent à une action rapide. Une explosion dans une garderie locale fait cinq morts et leur frustration atteint un pic de fièvre.

Partie 2

Date de début: DIMANCHE, AVR. 12 (8: 00-9: 00 pm ET / PT)

En 1980, alors que la méfiance à l’égard de la police et des autorités de la ville s’intensifie, les citoyens s’organisent pour protéger leurs quartiers et prendre les choses en main. Lorsqu’une équipe de recherche de volontaires trouve un enfant tué dans une zone où la police locale a été interrogée un jour plus tôt et que de plus en plus d’enfants continuent de disparaître, le FBI est appelé à intervenir. Mais même les fédéraux semblent n’avancer que très peu et les théories du complot indiquent qui pourrait être derrière les meurtres prennent racine, du Klan à un culte à la pédophilie. Nous en apprenons davantage sur Wayne Williams, un recruteur de talents local, qui aurait pu recruter certaines des victimes.

3e partie

Date de début: DIMANCHE, AVR. 19 (8: 00-9: 00 pm ET / PT)

Avec la réputation de la ville en jeu et le nombre de meurtres en augmentation, les forces de l’ordre sont confrontées à une immense pression pour procéder à une arrestation. Le 22 mai 1981, une implantation du FBI sur les ponts de la ville conduit les enquêteurs à Wayne Williams, 23 ans, qui devient le principal suspect des meurtres et est rapidement arrêté pour les meurtres de deux hommes dans la vingtaine. Alors que le procès de Williams se déroule en janvier 1982, les membres de la famille des victimes, la presse et le public descendent dans le palais de justice pour assister au procès d’une affaire qui a fait la une des journaux à travers le pays.

Partie 4

Date de début: DIMANCHE, AVR. 26 (19 h 45 à 21 h 00 HE / PT)

Dans un geste qui stupéfie l’avocat de la défense de Wayne Williams, Mary Welcome, les procureurs présentent des preuves de modèle au milieu du procès qui, selon eux, le relie à dix des meurtres d’enfants. S’appuyant principalement sur les cheveux et les fibres de tapis trouvés sur les victimes qui correspondraient à des éléments dans la voiture et la maison de Williams, le jury rend un verdict de culpabilité rapide en février 1982. Quelques jours plus tard, le département de police d’Atlanta ferme le groupe de travail enquêtant sur les 30 meurtres et attribue la plupart des cas à Wayne Williams. Un an plus tard, alors que la dissidence d’une communauté non convaincue augmente, la Cour suprême de Géorgie prend la décision controversée de rejeter le plaidoyer de Williams pour un nouveau procès.

Partie 5 (finale de la série)

Date de début: DIMANCHE 3 MAI (19H45 – 21H00 HE / PT)

Au milieu des années 80, l’avocate de Wayne Williams, Lynn Whatley, a reçu de manière anonyme de nouvelles preuves choquantes reliant des membres du Klan aux meurtres. Un informateur secret et plusieurs enquêteurs prennent la parole alors qu’un juge évalue le plaidoyer de Williams pour un nouveau procès. Quarante ans après le début des meurtres, les membres de la famille des victimes se réunissent pour pleurer, discuter de la culpabilité ou de l’innocence de Williams et affirmer leur engagement indéfectible à découvrir ce qui est réellement arrivé à leurs enfants.

Exécutif produit et réalisé par Sam Pollard, Maro Chermayeff, Jeff Dupre et Joshua Bennett, série produite par Saralena Weinfield pour Show of Force; Producteurs exécutifs, Mike Jackson, Ty Stiklorius et John Legend pour Get Lifted Film Co. en association avec Roc Nation. Pour HBO: producteur superviseur, Sara Rodriguez; producteurs exécutifs, Nancy Abraham, Lisa Heller.