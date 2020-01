Hearthstone: meilleures stratégies de deck pour les nouveaux joueurs | .

Le jeu de cartes mobile et de bureau extrêmement populaire, Foyer est un titre de stratégie gratifiant qui met l’accent sur les jeux intelligents et les connaissances des joueurs pour exceller dans la communauté en ligne. Hearthstone propose une variété de personnages classiques des titres de World of Warcraft et ajoute une expérience de jeu de cartes tactique pour les fans de la série et du genre. Le jeu est l’une des expériences de jeu de cartes en ligne les plus populaires rivalisant avec des géants tels que Magic the Gathering avec sa profondeur et son nombre de cartes. Cependant, le jeu peut être difficile à exceller pour les nouveaux joueurs étant donné sa dépendance à l’égard de cartes puissantes mais rares.

En relation: Un joueur de Hearthstone interdit ne regrette pas la protestation de Hong Kong

Compte tenu de la popularité de Hearthstone, il attire un grand nombre de nouveaux joueurs, même dans sa 6e année de vie. La multitude de cartes du jeu et l’ensemble de règles et de systèmes relativement faciles à comprendre en font un choix populaire pour les néophytes des jeux de cartes ou les fans de longue date du genre. Cependant, étant donné la réalité coûteuse de certains des meilleurs decks du jeu, les nouveaux joueurs peuvent avoir du mal à exceller dans la communauté en ligne. Ce guide aidera les joueurs à découvrir des stratégies de decks viables qui sont à la fois bon marché et faciles à exceller.

Le jeu de prêtre du silence est enraciné dans la classe des prêtres et tourne autour du mécanisme du silence pour exceller. Le pont est extrêmement bon marché, ne coûte que 14 000 poussières à construire et offre une excellente stratégie une fois qu’il est compris et maîtrisé.

Le jeu excelle contre les styles de jeu agressifs et contrôlés, tournant autour de cartes qui sont essentiellement de terribles serviteurs mais rendus puissants grâce au mécanisme du silence. Cette mécanique permet aux joueurs d’ignorer un effet de cartes et, en silence, les prêtres casent un serviteur extrêmement puissant.

Le deck tourne autour de sbires tels que Ancient Watcher et Arcane Watcher, qui ne peuvent pas attaquer lors de leur première partie. Mais lorsqu’il est combiné avec des cartes contenant le mécanisme du silence, comme le Silence Titulaire, et d’autres cartes comme le bibliothécaire Dalaran pour réduire au silence leur capacité qui les empêche d’attaquer. Ces effets transforment ces cartes à statistiques élevées et apparemment sous-alimentées en puissances avec lesquelles il faut compter. Une autre carte puissante est l’âme dormante qui réduit au silence et fait une copie d’un séide donné.

Ce deck nécessitera quelques ajustements, mais une fois maîtrisé, il s’agit d’une stratégie puissante et unique qui est viable dans les espaces en ligne.

Une stratégie de deck classique, Zoo Warlock est un deck bon marché contenant environ 21000 poussières à construire qui se concentre sur le sacrifice de la vie pour invoquer des serviteurs démons et dominer l’espace du plateau.

Zoo Warlock est un jeu qui est un choix solide pour enseigner la mécanique du jeu aux débutants. Étant aussi bon marché que cela, il apprend aux joueurs à utiliser efficacement leurs capacités de classe et à contrôler l’espace sur le plateau. Dans le cas de Zoo Warlock, il s’appuie sur de puissantes cartes démon qui submergent un ennemi et peuvent être améliorées avec des cartes puissantes.

L’art du héros de Zoo Warlock, Life Tap permet aux joueurs de tirer plus de cartes en payant certains de leurs points de vie pour le faire. Cela permet au Zoo Warlock d’ajouter constamment à sa main déjà puissante au détriment de sa santé. Les joueurs de Zoo Warlock sont autorisés à payer leurs points de vie en raison de la variété de cartes dans ce jeu qui peuvent inonder l’espace du plateau et submerger leur adversaire. Des cartes comme le plan de Rafaam ou Fiendish Circle invoquent une variété de cartes de démons qui peuvent être améliorées avec la puissante carte Demon’s Circle. Cela permet au joueur un mur puissant de s’asseoir confortablement derrière et une quantité apparemment sans fin de cartes démon solides à la disposition du joueur.

Le deck Murloc Shaman peut être décrit comme un deck de style intimidateur. Il s’appuie sur un style de jeu hyper-agressif qui excelle à écraser un ennemi avec une variété de puissantes cartes Murloc. Ce deck peut facilement être récupéré et optimisé en quelques séances de jeu et excelle à briser votre ennemi avec une agression pure et simple.

Comme mentionné, ce jeu repose sur le maintien d’un grand nombre de cartes Murloc sur le plateau en même temps. Grâce à de simples chiffres, ce jeu peut faire rouler même les meilleurs joueurs grâce à ce style de jeu hyper-agressif. Des cartes telles que Underbelly Angeler et Cold Light Seer permettent à un joueur de maintenir une quantité saine de Murloc dans ses mains à la fois. Leurs capacités tournent autour de l’ajout de plus de Murloc à leurs mains après avoir été jouées et peuvent même déjà améliorer les Murloc actuels sur le plateau.

Des cartes comme Soul of the Murloc conservent votre avantage de carte même si votre adversaire efface votre plateau et maintient votre style de jeu agressif. Tout cela pour dire que Murloc Shaman est un deck qui, s’il n’est pas contrôlé, peut tuer un adversaire dans les 4 tours. Sa capacité à conserver l’avantage de la carte est essentielle à un deck solide et pour son coût relativement bon marché, c’est une stratégie vraiment viable qui peut conduire à des victoires dominantes sur les autres joueurs.

Méfiez-vous lorsque vous utilisez ce deck en raison de sa nature de “canon de verre”. Il est efficace pour construire une infraction forte et puissante, mais s’il est essuyé, il est difficile de construire ce même niveau de contrôle oppressif. L’utilisation de certaines des cartes mentionnées atténuera le coup causé par un joueur intelligent, mais c’est toujours une stratégie «tout ou rien». Cela étant dit, le jeu est hyper oppressif et la plupart des joueurs auront du mal à découvrir une ouverture qui puisse capitaliser sur cette faiblesse.

Tous les decks fournis sont des stratégies fortes et utiles pour un nouveau joueur. Cependant, ce ne sont pas des decks que vous devez suivre. Si vous avez un jeu auquel vous aimez jouer et auquel vous êtes attaché, allez-y. Tout ce qui est méta ou non ne devrait pas définir comment vous jouez le jeu. Jouez simplement ce que vous aimez et profitez du paysage hyper compétitif de Hearthstone.

Plus: L’aventure solo d’éveil de Galakrond de Hearthstone est en direct (et gratuit, en quelque sorte)

Pierre de coeur est maintenant disponible sur les plates-formes mobiles et PC.