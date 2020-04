Heath Ledger a refusé de présenter aux Oscars sur les blagues de Brokeback Mountain

Jake Gyllenhaal a révélé dans une nouvelle interview que montagne de Brokeback co-star Heath Ledger a refusé de présenter à la cérémonie des Oscars 2006 sur des blagues sur le film acclamé. Ang Lee a remporté le prix du meilleur réalisateur aux Oscars pour le drame occidental tentaculaire et déchirant, qui a également remporté le prix pour son scénario et sa partition musicale. Ledger et Gyllenhaal ont chacun remporté des nominations aux Oscars pour leurs portraits d’un éleveur et d’un cow-boy de rodéo qui tombent amoureux de façon inattendue tout en travaillant ensemble sur un travail de berger le long de la montagne titulaire.

La performance imposante de Ledger à Brokeback Mountain a marqué son arrivée comme une véritable force dans les rangs hollywoodiens, quelques années seulement avant que le défunt acteur ne déclenche son tour inoubliable en tant que Joker dans The Dark Knight sur le monde. Et la nouvelle anecdote de Gyllenhaal sur son amant à l’écran souligne à quel point Ledger a pris le film et son art au sérieux.

S’exprimant dans une interview avec Another Man, Gyllenhaal a mentionné que Ledger a refusé de présenter un prix aux Oscars 2006, où Brokeback Mountain a reçu huit nominations au total. Gyllenhaal dit que les blagues prévues pour la télédiffusion sur le film étaient trop offensantes pour que Ledger veuille participer en tant que présentateur.

Je veux dire, je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour les Academy Awards cette année-là, c’était une sorte de plaisanterie à ce sujet. Et Heath a refusé. J’étais en quelque sorte à ce moment-là: “Oh, d’accord … peu importe.” Je suis toujours comme: tout est très amusant. Et Heath a dit: “Ce n’est pas une blague pour moi – je ne veux pas faire de blagues à ce sujet.”

L’ancien animateur du Daily Show Jon Stewart a succédé à la télédiffusion des Oscars 2006, qui a débuté par une blague de Brokeback Mountain. Il représentait une tente dans les montagnes qui semblait presque identique à celle vue dans le film. Les anciens animateurs des Oscars ont surgi, Billy Crystal et Chris Rock, disant au public qu’ils ne pouvaient pas accueillir parce qu’ils étaient “occupés”, une référence directe à la scène sexuelle du film qui était tristement célèbre à l’époque. Stewart a fait une fissure sur Brokeback Mountain et Capote dans son monologue d’ouverture, disant que ce dernier était “un film révolutionnaire qui a brisé les tabous, qui a montré qu’en Amérique, tous les homosexuels ne sont pas des cow-boys virils”. Ledger était présent à la cérémonie, bien qu’il n’ait pas remis de prix.

Il est facile de revenir sur les Oscars 2006 et de se demander pourquoi Ledger ne pouvait pas simplement avoir un sens de l’humour à ce sujet. Mais en même temps, certaines des blagues faites à propos de Brokeback Mountain à l’époque pouvaient être considérées comme dignes d’intérêt lorsqu’elles étaient vues à travers un objectif 2020. Ledger était peut-être un peu en avance sur son temps à cet égard. En fin de compte, le moment le plus tristement célèbre de la nuit a été Brokeback Mountain perdant Best Picture to Crash.

Brokeback Mountain a été ajoutée au National Film Registry en 2018, et pour cause. Ce n’était pas seulement un produit de notoriété en raison de son sujet. C’est un film intemporel avec une combinaison extraordinaire de mise en scène, de comédie, d’écriture et de musique. La magie de Hollywood. La performance de Ledger l’a mis sur la carte à l’époque, et à juste titre. Et le fait qu’il a pris montagne de Brokeback aussi sérieusement qu’il l’a fait se reflète dans sa performance inoubliable.

