Hela avait l’arme la plus puissante de l’Univers

Hela était le méchant principal de Thor: Ragnarok (2017) et s’est avéré être l’un des personnages Marvel les plus puissants de l’Univers, mais elle pouvait également porter une arme légendaire.

Il existe de nombreuses armes puissantes dans l’univers cinématographique Marvel, du marteau et de la hache au Thor, le sceptre de Loki ou l’épée à double arme de Thanos. Mais aucun par rapport au Necrosword All-Black, une arme qui, selon une théorie intéressante, aurait pu manier Hela dans le troisième opus du Dieu du Tonnerre.

Dans Thor: Ragnarok, La mort d’Odin a conduit au retour de Hela, la déesse asgardienne de la mort. La sœur de Thunder God avait été détenue pendant des éons, le pouvoir d’Odin était la seule chose à la garder enfermée. Mais lorsque le père All est décédé, Hela était enfin libre et nous avons rapidement réalisé à quel point elle était puissante. Au combat, il a démontré sa capacité à générer autant d’armes qu’il voulait, des projectiles aux épées, des haches et tout ce à quoi il pouvait penser.

Le pouvoir de Hela a été inspiré par Gorr, le boucher des dieux, qui est apparu dans la bande dessinée Marvel MAINTENANT Jason Aaron et Esad Ribic. Dans ces histoires, Gorr était armé d’une arme appelée All-Black the Necrosword, qui s’est révélée beaucoup plus ancienne que l’épée et liée à Knull, dieu des symbiotes.

Dans la série 2018 Venom de Donny Cates et Ryan Stegman, les lecteurs ont appris que Knull était un être presque aussi vieux que l’univers lui-même.

Il a vécu dans l’obscurité avant la lumière et a finalement appris à utiliser des armes dans l’obscurité. Sur la tête du céleste mort, Knull a forgé le Necrosword, une arme capable de nombreuses formes. Il l’offrit à Gorr, qui brandirait l’épée pour tuer autant de dieux que possible. Sans son arme, Knull créerait les symbiotes, qui étaient tous sous son contrôle. Mais finalement, les éclairs de Thor rompraient le lien entre Knull et ses créations. En conséquence, les symbiotes se retourneraient contre lui et l’enfermeraient.

Il est donc possible que Gorr n’ait pas affronté Hela et qu’elle ait gardé son arme. Ce qui relierait la déesse de la mort directement aux films Venom. Un moyen idéal pour unir les versements de Marvel à ceux de SONY.

Soi-disant Hela il est mort en Thor: Ragnarok et ne reviendra pas, mais le film Les éternels Cela se déroulera il y a des milliers d’années et ils pourraient mieux expliquer comment il a obtenu l’arme et même pourquoi c’était une tête coupée d’un céleste dans Guardians of the Galaxy.