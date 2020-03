Hellboy (2019) a échoué à cause des fans de Guillermo del Toro

L’acteur David Harbor (Black Widow, Stranger Things) explique les raisons du box-office désastreux du redémarrage de Hellboy et blâme les fans de Guillermo del Toro.

Scénariste, producteur et réalisateur Guillermo del Toro a pris soin des deux premiers films de Hellboy avec Ron PerlmanBien qu’ils n’aient pas été un super succès au box-office, ils ont toujours été considérés comme de grandes adaptations et ils ont une grande légion de fans derrière qui souhaitaient le troisième opus. Mais cela ne s’est jamais réalisé et ils ont redémarré le personnage. Cette fois, avec l’acteur David Harbour qui est devenu célèbre pour avoir joué Jim Hopper sur la série à succès Netflix Des choses plus étranges.

Maintenant, nous pouvons voir l’acteur jouer Alexei Shostakov / Gardien rouge dans Veuve noire, la nouvelle tranche de Univers cinématographique Marvel. Lors d’une récente interview avec des fans sur Instagram, l’acteur a été interrogé sur ce qui n’allait pas avec le film. Hellboy. Il a fait valoir que, bien que les gens aient évidemment le droit de ne pas aimer le résultat final, il pense que les fans des films de Guillermo del Toro et Ron Perlman sont à blâmer.

“Je pense que cela a échoué avant le début du tournage”, a expliqué David Harbour. “Parce que je pense que les gens ne voulaient pas que nous fassions le film et pour une raison quelconque, il y a eu un grand rejet initial … Guillermo del Toro et Ron Perlman ont créé cette chose emblématique que nous pensions pouvoir être réinventée, puis, sans aucun doute, le volume d’Internet était comme: Nous ne voulons pas que vous y touchiez! »

“Et puis nous avons fait un film qui je pense est amusant et je pense qu’il a eu ses problèmes, mais c’était un film amusant et puis les gens étaient très contre et c’est la raison pour laquelle les gens, mais j’ai appris ma leçon de différentes manières “

L’acteur a quelque peu raison, mais il a aussi tort.

Comme nous l’avons déjà expliqué, de nombreuses personnes ont demandé un troisième versement de Hellboymais Ron Perlman Fatigué des longues heures de maquillage, il a refusé de revenir. Pourtant, Guillermo del Toro a poursuivi ses projets en tant que Pacific Rim ou La forme de l’eau qui a remporté 4 Oscars, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur.

Mais que ces fans des deux premiers versements existent, n’a aucune excuse pour la gravité du redémarrage. Le film a un script moche et des effets spéciaux très justes malgré son budget. Elle était donc vouée à l’échec, même si les deux premiers Hellboy.

