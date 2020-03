‘Helstrom’, la nouvelle série d’action en direct de Marvel termine sa production

Alain Uy, l’un des acteurs a révélé via Instagram qu’il avait terminé la production de la nouvelle série Hulu,«Helstrom», Production de Marvel Television et deuxième série en direct sur la plate-forme Hulu après que “Runaways” a diffusé sa troisième et dernière saison en décembre dernier.

La série suit deux frères, Daimon Helstrom (Tom Austen) et Ana Helstrom (Sydney Lemmon) et la progéniture présumée de tueurs en série dont ils sont issus. Hantés par leurs antécédents familiaux, les Helstroms poursuivent les êtres les plus vils du monde, s’appuyant également sur leur propre drame familial.

Daimon Helstrom est professeur d’éthique et exorciste avec peu d’espoir de sauver un monde pour lequel il n’a aucune patience; Il espère juste pouvoir aider certaines des personnes les plus proches de lui. Dans sa bataille contre un monde caché, Daimon est déterminé à éradiquer les démons à mesure qu’ils surgissent, et ne s’arrêtera pas tant qu’ils ne seront pas vaincus.

D’un autre côté, Ana Helstrom dirige une maison de vente aux enchères prospère et ne souffre pas de petites choses, car son véritable intérêt réside dans la chasse à ceux qui blessent les autres. Traumatisée par son père lorsqu’elle était enfant, Ana est poussée à débarrasser le monde de ceux comme lui, même lorsqu’elle craint secrètement que son père revienne.

La série met en vedette Tom Austen (‘The Royals’) comme Daimon Helstrom, Sydney Lemmon (‘Fear the Walking Dead’) comme Ana Helstrom, Elizabeth Marvel (‘Homeland’) comme Victoria Helstrom, Ariana Guerra (‘Raising Dion’) comme Gabriella Rosetta, Robert Wisdom («Ballers») comme le Guardin, June Carryl («Mindhunter») comme le Dr Louise Hastings et Alain Uy («The Passage») comme Chris Yen.

La première saison de 10 épisodes est produite par Paul Zybszewski, qui est également showrunner.Jeff Loeb de Marvel Television est également producteur exécutif de cette série, qui devrait faire ses débuts sur le petit écran l’année prochaine.