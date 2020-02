Henry Cavill a parlé de la célèbre scène de la baignoire

The Witcher, la série à succès de Netflix, a réalisé une grande adaptation du livre et du jeu vidéo. Mais Henry Cavill, protagoniste de la fiction, il nous a expliqué pourquoi la scène de la baignoire n’était pas parfaitement recréée.

The Witcher, la série qui a réussi à battre des records d’audience Netflix, a réussi à faire une adaptation assez fidèle à l’histoire originale. Mais, bien qu’il y ait eu une scène assez similaire à celle que nous connaissons, tout le monde a eu quelques changements, et Henry Cavill Expliquez pourquoi. De quelle scène parle-t-on? De la célèbre salle de bain de Geralt de Rivia.

“C’est un moment très emblématique”, a déclaré Cavill en parlant de la scène de la baignoire dans une interview à la radio BBC. “Beaucoup de gens l’attribuent aux jeux, et oui, les jeux en ont fait un moment si emblématique, mais c’est aussi dans les livres.”

Cependant, Cette scène de The Witcher ne pouvait pas être aussi similaire à l’original que Henry Cavill l’aurait souhaité. «Je ne sais pas combien de personnes se rendent compte que c’était tellement emblématique qu’il y avait une image associée. Et quand je suis entré dans cette baignoire, je me suis assis en pensant “Je me demande si quelqu’un sait à quel point cette scène particulière va attirer l’attention”; et j’ai essayé de relever mes pieds et je n’ai pas pu. La salle de bain était dans le mauvais sens, mais je pensais que ça aurait pu demander beaucoup. »

Obtenez la scène parfaite

Henry Cavill Il a admis à plusieurs reprises être un fan de jeux vidéo. Son passe-temps peut être l’une des raisons pour lesquelles l’acteur a décidé de porter son effort vers le portrait extrême de son personnage avec le torse nu. Dans plusieurs interviews, il a avoué que arrêté de boire de l’eau pendant trois jours avec cet objectif.

«Suivre un régime est difficile et vous avez faim, mais lorsque vous vous déshydratez pendant trois jours, vous arrivez au point de sentir l’odeur de l’eau autour de vous.»

The Witcher retournera cette 2020 à Netflix pour sa deuxième saison.

Article précédentMarvel révèle l’identité de la fille de Pícara et Gambito

Article suivantWandaVision: à quelle série rend hommage?

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.