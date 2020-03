Henry Cavill pourrait être en pourparlers pour être à nouveau Superman

Il y a quelque temps, on parlait de la possibilité qu’Henry Cavill réinterprète Superman, apparemment, de plus en plus de possibilités. Le verrons-nous dans Shazam 2?

L’annonce que Henry Cavill Je ne jouerais plus Superman, ce fut un coup assez dur pour les fans de Univers étendu DC en septembre 2018. À plusieurs reprises, l’acteur a exprimé son intérêt pour continuer à donner vie au célèbre super-héros. Malgré cela, il semblait que la chance n’était pas de son côté et était finalement hors de l’univers. Maintenant avec Shazam 2 En production, on parle de la possibilité de son retour.

N’oubliez pas que Shazam! Il était plein de références à L’homme d’acier et Batman vs Superman: l’origine de la justice, donc une apparence de Henry Cavill Comme le super-héros ne semble pas être une idée impossible. La nouvelle rumeur vient de Mikey Sutton, un utilisateur bien connu qui filtre des informations qui se révèlent presque toujours vraies, et attribue le possible retour de l’acteur britannique à l’intervention de Dwayne Johnson, futur protagoniste de Adam noir du DCEU. Chaîne YouTube Seigneurs de la longue boîte Il le cite de cette façon (via Bounding Into Comics):

«Mikey entend que The Rock, Black Adam lui-même, veut vraiment un univers de films DC connecté et a été un grand défenseur d’Henry Cavill. Warner Bros. a attribué une partie de l’échec du DCEU à Cavill, car son Superman n’a pas fait les numéros du box-office comme il le devrait. Surtout par rapport à ce que Kevin Feige a fait avec Iron Man, Captain America, Thor et le reste du MCU. »

Sera-t-il à nouveau Superman?

Pour le moment, il n’y a pas de projet confirmé où nous avons le retour attendu de Henry Cavill comme Superman. Bien que, rappelez-vous, il avait déjà été entendu Dwayne johnson Je voulais affronter Adam noir contre Superman, en particulier contre le super-héros joué par le protagoniste de The Witcher

Le producteur de Adam noir, Harim Garcia, dans une interview avec ComicBook n’a pas fermé la porte à la possibilité que les deux personnages soient apparus à l’écran à un moment donné. Nous devons donc attendre et voir sans Henry Cavill remettre le fameux costume.

