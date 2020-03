Henry Cavill pourrait jouer Wolverine

Le caractère de Wolverine a été interprété pendant 17 ans par Hugh Jackman excellemment, mettant en évidence dans des films comme Logan obtenir une nomination aux Oscars. En outre, la relation entre Henry Cavill avec Warner bros a eu ses hauts et ses bas, comme le mécontentement du producteur envers l’acteur après son rejet d’un caméo dans Shazam! affirmant qu’il avait des problèmes d’agenda avec le tournage de The Witcher, la série à succès de Netflix ce qui l’a conduit à ne pas boire d’eau pendant trois jours. Si oui, votre participation à Captain Marvel 2 Cela pourrait être possible.

Cette rumeur sur Captain Marvel 2, souligne que les Britanniques agiraient dans le film aux côtés de Brie Larson à son retour après sa brève apparition dans Avengers: Fin de partie. De plus, la suite de Captain Marvel serait dans le présent, contrairement au décor des années 90 du premier.

Du sorcier au super-héros

La dernière interprétation de Henry Cavill c’était l’adaptation télévisuelle de The Witcher, où il a donné vie au protagoniste Geralt de Rivia. Le critique a salué son interprétation, étant favorisé par son dévouement à être le Geralt que les fans attendaient. Après le grand succès qu’il a récolté Netflix, la série a été renouvelée pour une deuxième saison, qui a déjà commencé à fonctionner et arriverait dans longtemps.